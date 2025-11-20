三貂角燈塔11/24起封閉整修 明年5月開放

記者李佩玲／臺北報導

交通部航港局今（21）日宣布，為辦理三貂角燈塔園區廁所及無障礙動線整修作業，將自11月24日起封閉園區，預計明年5月完成修復後再全面開放，園區開放時程將依整修作業進度滾動調整。

航港局指出，三貂角燈塔創建於1935年，為臺灣本島最東邊的燈塔，燈塔園區建物因經年風吹雨打，部分屋頂需重新施作防水，另為提供遊客更舒適的環境，廁所也將進行全面整修翻新，及無障礙設施強化等工程。考量燈塔園區施工期間的安全性，將進行園區封閉，並於燈塔園區周邊道路設置提醒封閉告示牌。

航港局提醒，燈塔園區整修工程進行期間，將封閉燈塔園區各入口處，若遊客要前往燈塔拍照可至西側入口處外側拍攝，但請勿進入燈塔園區內，以維自身安全。

三貂角燈塔創建於1935年，為臺灣本島最東邊的燈塔。（航港局提供）