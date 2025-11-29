三貓下田去銅鑼杭菊之旅 香氣滿滿

林業保育署新竹分署將於三十日在苗栗縣三義鄉火炎山生態教育館舉辦「三貓下田去：杭菊篇」主題活動，由火炎山生態教育館的吉祥物－三貓陛下，帶著大家拜訪銅鑼九湖社區杭菊田區，了解臺灣目前推行的友善農作與安全用藥觀念，在花田中品嘗香氣撲鼻的菊花茶和誘人杭菊小點，一起探索花田裡的大小事吧!

秋季是作物豐收的季節，也是杭菊盛開的時節，望向農田中的層層花海，綻放出雪白與金黃交錯的光彩，乃是進入蕭瑟冬日前的一大美景。苗栗縣銅鑼鄉為臺灣最大的杭菊產地，周邊地形多為台地、丘陵，並接續火炎山脈的紅土地層，開闢的農地排水良好，十分適合杭菊生長。本次活動讓大小朋友們先在火炎山生態教育館認識國土綠網關心要如何協助瀕臨絕種的石虎們能走在安全的回家之路，再去盛開的杭菊花田中拍照打卡外，進一步深度瞭解杭菊成為苗栗地區重要經濟產物的過程，分辨黃花和白花不同的風味及作業，以及如何安全合理用藥及各種小秘訣培育出這片杭菊花田，最後進行「採花競速賽」及杭菊茶點品嘗，讓大家滿載而歸（見圖）。