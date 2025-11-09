三貓 近兩年砸3億 營收僅增1.7% 人流卻大減 王欣儀籲市府提出明確願景 別再瞎忙

MEITU 20251109 151021211

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市議員王欣儀11月4日在財建部門質詢指出，「三貓計畫」推動至今已邁入第12年，市府近2年投入經費達3億元，但整體成效仍不明顯。根據市府最新資料，商圈營收僅成長一點點，但人流、交通運量、貓纜營收卻大幅下降。她批評，三貓計劃缺乏長遠戰略與願景，要求市府應儘快拿出對策，挽救貓空觀光頹勢！

王欣儀指出，市府投入大量資源與經費，卻無法有效帶動人流與地方經濟，根據市府最新資料，商圈營收僅微增1.7%，而貓纜搭乘人次與總營收卻雙雙狂跌逾11%。她質疑，三貓計畫推動至今已12年，究竟有什麼具體成效？

三貓計畫為府級重大專案，一年召開八次會議，但會議紀錄顯示，討論多停留在花季班次、反光鏡維修等瑣事，缺乏整體策略與發展願景。她呼籲市府應明確三貓定位與品牌主題，從「區域整治」轉為「城市亮點」，並導入具城市行銷經驗的專業團隊主導品牌策略，會更具執行力！

王欣儀進一步指出，北市府今年雖高喊打造「夜間經濟」，但卻將行銷資源「集中在市中心，文山區又完全缺席」！市府點亮台北夜空的結果，竟只是讓「亮的地方更亮，暗的地方繼續更暗淡」，嚴重資源分配不均。她強調，三貓地區擁有纜車、茶園、夜景等完整條件，若能整合規劃，完全有潛力成為「南區夜間經濟示範區」。

王欣儀建議市府應委託專業團隊進行完整評估，研議在不影響當地居民生活、不擾民的前提下，將三貓地區納入「夜間經濟政策」的整體規劃。可以先從「步道夜覽」或「花季」試水溫，為地方經濟注入活水；對此，產業局長陳俊安回應，會將議員的建議帶回研議！