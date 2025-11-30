三足鼎立或一枝獨秀？還有變數

行動支付龍頭LINE Pay「親生」的電子支付LINE Pay Money即將上線，若無意外，一卡通iPASS Money使用者將呈斷崖式流失，迅速回歸LINE Pay Money懷抱，意即台灣電支市場將進入全支付、LINE Pay Money及街口支付，三強鼎立的「王力宏（黃綠紅）時代」。

或許有人會問，一卡通會這麼慘嗎？這要回歸到雙方合作初衷。LINE Pay早在2017年就布局電支，當年藉由增資一卡通公司3.4億元，取得近3成持股，成為單一最大股東，某種程度就是把一卡通當「養子」，而一卡通確實也站在巨人的肩膀上，一躍成為電支龍頭。

現實其實也很殘酷，超過700萬人之所以申請iPASS Money帳號，是因LINE與LINE Pay生態圈優勢，並非一卡通有多強，但一卡通似乎沒看清這點，隨著雙方想法分歧，LINE Pay最終於2021年出清一卡通持股，已可預見下場。

一卡通未來會怎樣？對照組是悠遊卡公司的悠遊付。平心而論，兩家都是交通票證起家，若投入電子支付，成績不會差距太大，但一卡通當年站在巨人肩膀上，所以風光這麼多年，悠遊付在新經營團隊接手後，在電支經營上已轉趨保守，講白點都是「待淘汰組」。

在悠遊卡無心經營、一卡通頓失所靠，台灣電支市場將會是LINE Pay Money、全支付及街口支付，三強相爭。不過，全支付與街口支付倒也不是沒有弱點，以全支付來說，雖然祭出高額補貼，但在全聯店內交易比重仍高，想當普及全台的電支龍頭，尚須努力。

再者，全支付近日爆出盜刷事件，根據金管會的說法，已有39名使用者因遭釣魚詐騙、付款金額已遭扣走，恐面臨求償困難，雖然這次盜刷並非系統漏洞，而是詐團偽裝成「全支付系統更新通知」，但難免衝擊用戶信心，也是全支付現階段必須用力補強的。

街口支付同樣也有信心危機，今年7月因母公司街口金融科技官司拖累，爆發國內金融史上最大電子支付停用潮，雖在街口經營團隊出面滅火後，停用潮告一段落，商家也陸續收受街口支付，但街口與泰山的官司還在打，只要有個風吹草動，就會觸動用戶敏感神經。

電子支付雖非銀行，但具儲值、轉帳等微型金融功能，滲透率不亞於銀行。全支付、街口雖背景不同，但眼前最重要的都是「如何重建用戶信心」這一關，闖得過的話，就能不被淘汰，而這關乎台灣電支版圖將是三強鼎立，或是由LINE Pay Money「笑到最後」。