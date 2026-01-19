三軍司令慰勉視導 關懷生活振士氣

記者葉軒瑜／綜合報導

春節將屆，三軍司令分別前往各單位慰勉暨戰備視導。其中，陸軍司令呂坤修上將昨日慰勉暨戰備視導金門駐軍，深入了解單位戰備整備實況；海軍司令蔣正國上將日前親自登艦慰勉第一線官兵，並赴各基地慰勉官兵辛勞。此外，空軍司令鄭榮豐上將也赴東沙地區視導，向長期駐守官兵表達關懷與肯定。

呂坤修親赴前線 了解戰備實況

呂司令昨日在督察長蔡少將、士官督導長林榮華士官長等重要幹部陪同下，親赴金門后嶼等防區前線春節慰勉暨戰備視導，實地走訪訓練場地及官兵住用環境，深入了解單位戰備整備、海哨執勤及無人機訓練實況。呂司令表示，面對作戰型態轉變及新式武器裝備陸續籌獲，陸軍持續興革戰備整備作為，他期勉各級幹部應保持積極的學習態度，扎實新式裝備與無人機飛操手等基礎訓練，以有效肆應未來戰場環境。

廣告 廣告

蔣國正親自登艦 廣播表達感謝

蔣司令日前前往負責海上偵巡任務之一級作戰艦及三級艦，親自登艦慰勉第一線官兵，並透過艦上全艦廣播方式，向全體官兵表達慰勉與感謝，讓無論正在作業或值更的官兵，都能即時感受到關心。蔣司令指出，近年中共逐漸加大灰色地帶襲擾強度，但官兵無私付出，全體國人方能安心生活；他提醒時序入冬、天氣漸涼，海象亦更為惡劣，請官兵務必注意身體健康與航行安全。

鄭榮豐遠赴東沙 實施春節慰問

鄭司令則赴東沙地區實施春節慰勉暨戰備視導，實地了解單位戰備整備與官兵生活情形。鄭司令聽取簡報時指出，東沙地區受季風與海象影響，運補與航班調度具一定程度挑戰，他提醒周延規劃物資補給與人員收、放假安排，確保任務銜接順遂及部隊穩定運作。

陸軍司令呂坤修上將視導金門駐軍，深入了解單位戰備整備實況。（陸軍司令部提供）

海軍司令蔣正國上將透過艦上全艦廣播方式，向全體官兵表達慰勉與感謝之意。（海軍司令部提供）

軍司令鄭榮豐上將赴東沙地區，實地了解單位戰備整備與官兵生活情形。（空軍司令部提供）