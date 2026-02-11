三軍司令被找來替總統背書？ 賴清德創「史上最多星星」記者會

賴清德去年喊出8年1.25兆國防特別預算，不過行政院提出相關版本遭到立法院國民黨、民眾黨聯手十度封殺。賴清德今（11）日再次召開記者會說明國防特別預算的整體戰略思維與政策方向，而且罕見地三軍司令全數到場，再加上參謀總長，全場總計「12顆星星」為賴清德的軍購案背書。

賴清德今早召開國防預算記者會，三軍司令、參謀總長全到場。（圖／中天新聞）

賴清德今早在總統府親自主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，現場除了有副總統蕭美琴、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹上將外，陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將也全數到場。

廣告 廣告

參謀總長 梅家樹上將。（圖／中天新聞）

府方人士透露，此次記者會再度強調國防特別預算的急迫性，向國人說明對有效建軍、形成實質嚇阻的重要性，同時澄清近期不實造謠，期盼呼籲朝野共同以國家安全為重，支持國防特別條例草案與國防特別預算都能盡速完成審議通過。府方也提到，三軍司令齊聚也是象徵三軍對國防特別預算的共同支持。

這次陸軍司令呂坤修上將、海軍司令蔣正國上將，以及空軍司令鄭榮豐上將一起出席記者會，儘管三人沒有發言，但是連袂出席再加上參謀總長梅家樹上將，這場記者會總計有「12顆星星」，這也是中華民國在台史上，總統主持記者會時，出席最多「星星的記者會」。

延伸閱讀

李千娜《世紀血案》挨轟！胡瓜曝挺她留《鑽石舞台》原因

《世紀血案》風波續燒！製作人證實：電影無限期延期

《世紀血案》演員、工作人員喊話阻上映 爭議釀二度傷害