三軍管樂首度街頭對決 嘉義市國際管樂節限定「陸海空Battle」熱血登場

【記者 吳瑞興、劉芳妃／嘉義市 報導】2025嘉義市國際管樂節今(20)日在嘉義市政府前中山路迎來最令人熱血沸騰的限定演出「陸・海・空三軍聯合BATTLE」快閃登場，嘉義市長黃敏惠也全程參與。四所軍校樂隊首度以正式節目形式同臺較勁，磅礡樂聲與高度紀律交織出震撼街頭的軍樂盛景，更帶來非正式的即興Battle，high翻全場，吸引大批市民與樂迷聚集觀賞，成為本屆管樂節最具話題性的經典畫面之一。

黃敏惠市長表示，嘉義市國際管樂節邁入第33屆，我們一直透過音樂不斷創新，吸引更多朋友參與。今天特別難得能夠號召陸、海、空三軍四校的樂儀隊齊聚嘉義，舉辦一場三軍管樂的 Battle，從一開始的音樂對抗，到最後攜手合作，展現出令人感動的能量。軍樂不只是儀式的象徵，更是管樂文化中非常重要的力量，也讓大家深刻感受到音樂能夠凝聚人心、帶來希望。嘉義市國際管樂節不只是一個管樂節，更是一個用音樂交流、連結國際、壯大城市與社會的重要平台，歡迎大家把握最後的活動時間，一起來嘉義感受管樂的魅力。

廣告 廣告

文化局謝育哲局長表示，臺灣管樂的發展與軍樂隊長期密不可分，軍樂隊不僅肩負儀典任務，也在各級學校音樂教育與樂隊制度建立上扮演關鍵角色。今日「軍校Battle」以快閃節目呈現軍樂文化，讓軍樂在莊嚴的傳統儀典之外，也能與城市文化、街頭空間與觀眾情緒產生更直接的連結，展現嘉義市國際管樂節持續創新、回應樂迷期待的策展精神，讓市民看見軍樂從樂儀慶典走入城市街頭的多元樣貌，也為管樂節注入更具力量感與故事性的多元演出形式。

本次演出由國防大學理工學院風嶺樂儀旗隊、中華民國空軍軍官學校、中華民國海軍軍官學校軍樂隊及中華民國陸軍軍官學校軍樂隊輪番登場，各隊以精華濃縮的演出展現鮮明特色。從操槍、旗舞到銅管齊鳴、戰鼓齊發，整齊劃一的隊形與強烈節奏，讓現場觀眾近距離感受三軍樂隊的力量與氣勢，掌聲與歡呼聲此起彼落，現場氣氛持續升溫。

特別值得一提的是，這場軍校Battle也延續了嘉義市國際管樂節多年來廣為樂迷津津樂道的「隱藏版傳統」。過往在踩街活動結束後，陸、海、空三軍樂隊經常在晚會場地外自發展開非正式的即興Battle，觀眾隨著樂聲逐漸聚集，氣氛越來越熱烈，這段沒有寫在節目表上的「神秘加碼」，早已成為老樂迷口耳相傳的必看名場面。今年首度將這份熱血能量轉化為正式企劃，完整呈現在市民眼前，不僅保留原有的即興魅力，更讓更多民眾得以親身感受三軍樂隊震撼人心的現場氣勢。

本屆嘉義市國際管樂節除軍校Battle外，另特邀來自美國、瑞士、義大利、日本、香港、泰國、韓國、馬來西亞、哈薩克等地的國際樂團與音樂大師，與國內外超過108支團隊參與演出，並規劃踩街嘉年華、大型晚會、室內外音樂會及周邊巡演等超過90場活動，讓嘉義市在歲末年終持續以豐富多元的音樂能量，展現「管樂之都」的獨特魅力。（照片記者吳瑞興翻攝）