【三軍血液計畫中心啟用】提升軍民醫療整合 穩定血液供應

記者范瑜／臺北報導

為建構軍民一體的血液供應與分配機制，提升戰時、災害與大量傷患事件整體應變能力，三軍總醫院「三軍血液計畫中心」昨日揭牌，建立國軍專責血液供應指揮架構、推動軍用採血量能、強化冷鏈與儲存節點及建置軍民共同調度平臺等，並於明年在北、中、南、東各地區建置5座捐血站，提升軍民醫療整合能量，進一步確保血液供應穩定機制。

揭牌儀式由國防部軍醫局局長蔡中將主持，並由三總院長蔡少將、衛福部醫事司司長劉越萍、醫療財團法人台灣血液基金會執行長王宗曦、台北捐血中心主任林敏昌等人共同揭牌，象徵國軍血液戰備整備邁向新里程碑。

建構支援供應網絡 獲得及時醫療支持

蔡局長致詞時指出，無論是重大事故的應變，或戰時醫療需求的推估，僅有軍民體系緊密合作，才能在最需要的時刻，讓每一袋血在最短時間送到前線及醫療院所，因此，軍醫局與三總共同推動「三軍血液計畫中心」，逐步建構軍方自主且與民間相互支援的血液供應網絡，未來將透過跨部會演練，持續驗證與精進流程，使血液供應鏈能更加穩固，確保官兵及民眾在任何情況下都能獲得及時的醫療支持。

三總臨床病理科主任林中校指出，中心首波任務將以設置軍事捐血站為重點，規劃在三總松山分院、國軍桃園總醫院、國軍臺中總醫院、國軍左營總醫院、國軍花蓮總醫院成立5座捐血站，其中，松山捐血站預計明年1月完工，其餘4座捐血站將於明年底前陸續完成，同時也由台灣血液基金會協助訓練軍醫及相關人員，強化採血訓練、升級冷鏈與儲存設備，將以最快速度持續推動「機動儲運能力」，強化戰時與災難應變的整體韌性。

林主任表示，計畫也將在台灣血液基金會支持下，逐步導入低效價O型全血（LTOWB）、乾燥血漿等國際軍醫趨勢血品與技術，並推動「行動血庫」制度，讓戰時或災害發生時的供血更具機動性，後續將與衛福部研議建置合格捐血者名冊及完善法規架構，以利平戰轉換與動員運作。

「三軍血液計畫中心」昨日揭牌，象徵國軍血液戰備整備邁向新里程碑。（記者范瑜攝）