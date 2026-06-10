三載同窗花齊放 花特29位學生迎向科技新挑戰

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花特畢業典禮

國立花蓮特殊教育學校今（10）日舉行畢業典禮，國小、國中及高職部共有29位畢業生，其中，19位高職畢業生更是即將離開學校，成為「社會新鮮人」，校長馬心正表示，科技時代對身心障礙學生來說，是幫助也是挑戰，期許畢業生都能保護自己、享受科技。

歡送國小部4位、國中部6位及高職部19位畢業生，花特以「三載同窗花齊放，一世情誼特芬芳」為主題辦理畢業典禮，不僅安排學生登臺表演，也展出學生各項藝文作品。校長馬心正說，希望花特的孩子都能向花一樣綻放出自己的模樣。

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隨著科技變化快速，高職畢業生也即將「進入社會」，馬校長說，科技是幫助，更是挑戰，孩子們都很喜歡使用3C產品，也更需要分辨虛擬與現實，對於身心障礙學生們，學校希望他們，無論發生什麼事，都要先保護自己，就算畢業了，花特的師長也依然是他們的後盾。

面對科技時代，花蓮特殊教育學校希望透過陪伴與引導，給予畢業生迎向未來的勇氣，也期許「畢業」不僅是階段性學習的終點，更是身心障礙學生融入社會、迎向挑戰的起點。