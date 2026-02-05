三輪駕艙機車最快下半年開放 lean3首發估售價31萬

交通部擬開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車（駕艙機車），規定領用機車車牌，但駕駛資格需有小型車以上駕照，路權比照小型車但不得行駛國道及快速公路，最快下半年開放。 積極耕耘微型電動車市場的極智移動（Lean Mobility）表示，已將台灣定位為首發市場，預計今年在台灣上市推出第一代微型電動車產品。

交通部擬開放三輪機車（駕艙機車），最快今年下半年開放。極智移動（Lean Mobility）4日指出， 今年在台首發微型電動車產品。（圖／Lean Mobility提供）

順應車輛產業發展及接軌國際，交通部近日預告修正道路交通安全規則部分條文修正草案，規畫開放具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車於國內行駛道路使用。

廣告 廣告

交通部表示，這類三輪機車已有在國內正式領牌行駛道路使用的實績，其車身具包覆性具有較高安全性與安全性，車身小保有較高機動性，可提供民眾出行多元運具選擇，交通部與相關用路人團體討論獲有共識，於近日預告修法草案，正式對外聽取各界意見。

交通部指出，這次修法重點包含將具封閉式車室及方向盤式轉向系統的三輪機車稱作駕艙機車，車輛種類將比照歐洲跟日本定位為機車，領用機車車牌。不過，駕艙機車的駕駛資格參考日本需領有小型車以上駕駛執照，行駛路權跟比照小型車行駛規定，但不得行駛高速公路及快速公路。

根據規定，若駕駛持機車駕照駕駛駕艙機車，可罰新台幣6000元到1萬2000元罰鍰，若無照駕駛則可處6000元到3萬6000元罰鍰。另外，駕艙機車檢驗比照小型車辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗（含黏貼隔熱紙），駕駛時比照小型車要繫安全帶，停車可以停放小型車停車格或機車格。

交通部表示，相關法案預告期60天，加上法制作業期間，最快今年下半年就可以允許駕艙機車上路。

對於交通部最快於今年下半年開放三輪機車（駕艙機車），極智移動（Lean Mobility）4日對中央社記者表示，已經把台灣定位成首發市場，Lean3將是品牌推出的第一代微型電動車產品，預計今年正式在台灣上市。

產業人士分析，Lean Mobility去年已推出企業版微型電動車，單輛售價約新台幣31.8萬元，預期Lean Mobility今年規畫推出的個人版微型電動車，售價可能高於企業版。

根據資料，Lean Mobility成立於2022年，是由前豐田總工程師谷中壯弘創立的台日合作新創企業，獲Tech Sphere Investments董事長楊涵淳重視。

Lean Mobility說明，2025年6月已在日本愛知縣豐田市設立總部，台灣子公司負責運用在地供應鏈生產，日本豐田市研發中心專注開發產品與技術，形成「日本研發、台灣生產、全球銷售」的三大據點運作體系。