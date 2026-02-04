三輪駕艙機車 最快下半年上路

交通部近日預告修正「道路交通安全規則」部分條文，規畫開放具備封閉式車室與方向盤轉向系統的三輪機車（簡稱駕艙機車）合法行駛，駕駛須具有小型車以上駕照，路權也比照小型車，但不得行駛國道及快速道路，最快下半年開放。

不過消基會交委會召集人李克聰提醒，台灣本身混合車流情況嚴重，如今又開放了一個新車種，等於再度增加混合車流的情況，建議交通部也要評估，多開放了一個車種，又是機車特性，是否會造成道路安全的問題，交通工程是不是要調整。預告期間也要對外說明，什麼樣的使用者比較適合使用。

李克聰舉例，駕艙機車的車型比較寬，大小也和一般機車不同，要停在什麼樣的停車位，是否適合機車專用道、要不要待轉等，路權定義都要清楚。以陸橋的機車專用道來講，通常都比較窄，且多是兩線道，駕艙機車稍一不慎，可能就會勾到旁邊的機車，造成安全上的顧慮，因此交通工程要不要做更精進的調整，並加強對外宣傳相當重要。

駕艙機車因同時具備機車的靈活性與汽車的包覆安全性，且車身較小，被視為都會通勤的新選擇。交通部表示，這類「駕艙機車」雖然比照歐洲跟日本，定位為機車並領用機車車牌，但其管理邏輯卻大幅參考小型車。駕駛者必須持有「小型車以上駕照」才具備資格，行駛路權也比照小型車行駛規定，但不得行駛高速公路及快速道路。

此外，車輛檢驗、定期檢查及隔熱紙規範也將比照小型車標準辦理（含黏貼隔熱紙），且要比照小型車，駕駛和乘客皆須繫安全帶，無須戴安全帽。至於停車空間，則彈性允許停放於小型車位或機車格內。

另考量駕艙機車車身規格及開啟車門方式未必得停放於一般機車停車格位內，因此明定駕艙機車得停放於汽車停車格。

根據規定，若僅持有機車駕照駕駛駕艙機車，將視為違規，可處六千元至一萬二千元罰鍰，無照駕駛則可處六千到三萬六千元。

交通部表示，目前修正草案正處於六十天的預告期，若法制作業順利，預計最快於今年下半年上路。

