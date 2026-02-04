三輪駕艙機車 最快下半年合法上路

台灣道路將有新式車輛！交通部將修法開放三輪「駕艙機車」上路，駕駛與乘客免戴安全帽但須繫安全帶，路權比照汽車，但不得行駛國道與快速公路，停車則要停在汽車格，且駕駛須持汽車駕照，若持機車駕照最高罰1.2萬元，最快下半年開放。

Toyota在民國103年曾於日內瓦車展發表三輪設計的i-Road，因其具有介於汽車與機車之間的優勢，身型輕巧適合在壅塞的都市裡駕駛，當時因售價、法規與市場面均不符台灣所需，並未引進台灣。

交通部說，為順應產業及接軌國際，規畫開放三輪駕艙機車行駛，考量這類三輪機車在國內已有領牌行駛的實績，其車身具包覆性，有較高安全性，車身小保有較高機動性，可提供出行多元運具選擇，與用路人團體討論獲共識，已預告修正道路交通安全規則，預告期60天，聽取各方意見，後續法制作業若順利，最快今年下半年即可公告開放。

據規畫，駕艙機車的車輛種類定位為「機車」，與歐日相同，在台將領用機車號牌，考量已有車身保護，駕駛與乘客免戴安全帽，但須繫安全帶，由於行駛特性類似汽車，道路行駛規定比照小型汽車，且操作介面為方向盤，也有腳控油門、煞車踏板及手動掛檔等，故駕駛須持有小型汽車或以上駕照，若持機車駕照可罰6000至1.2萬元，無照駕駛最高罰3.6萬元。

駕艙機車為前後雙人座（含駕駛），路權也比照小型車，但不得行駛高速公路與快速公路，也因與汽車相同具方向盤、車窗、安全帶、雨刮等設備，為確認功能正常，須比照小型車辦理車輛新登記檢驗及定期檢驗，出廠5年以上未滿10年，每年檢驗1次，10年以上每年2次，即將上路的隔熱紙納管新制也適用駕艙機車。

車廠主管分析，這類車款最大的問題是性價比太低，以現行原物料及相關應對法規推估，一輛可能要3、40萬元，接近小型汽車，在台灣較難賣，推估較有興趣的會是工廠、園區等封閉區域內移動。

光陽董事長柯俊斌分析，這類三輪機車過去曾在巴黎熱賣過一段時間，原因是持汽車駕照就能騎，且停車規定不必在停車格內，相對方便，但每個城市的場景不一樣，現階段生產的多為中小型廠商，未來在台灣賣不賣得動「我不敢說」。