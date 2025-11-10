三連霸！T1擊敗KT奪2025 LOL總冠軍 Faker喜收個人第六冠
2025《英雄聯盟LOL》世界賽（2025 League of Legends World Championship）總決賽9日下午在中國成都舉行，南韓網內互打T1對上KT Rolster，最終激戰五局，由Faker領軍的T1奪下冠軍，不僅是隊史三連霸，更是Faker個人第六冠，2024年新加入成員Doran也拿到人生第一冠！
LOL世界大賽昨天上演南韓「電信大戰」，SK電訊的T1對上KT韓國通信的KT Rolster，被稱作「LOL傳奇」的Faker（李相赫）領軍T1，帶著Doran、Oner、Gumayusi和Keria弟弟們，迎戰KT Rolster的PerfecT、Cuzz、Bdd、deokdam以及Peter。
首局T1在中後段限制KT發展，一路壓制扭轉領先到最後，率先搶下一勝；第二局KT拿下首殺，謹慎團戰、經濟發育，讓他們驚險追平局數；第三局開始KT再以2：0優勢擊殺開局，且持續壓制T1發展，團戰也取得贏面，2：1搶先聽牌。
第四局開始，T1 Faker雖先被拿到首殺人頭，但冷靜應對KT攻勢，靠著團戰和經濟拉開差距，將戰局拉到2：2平手，進入決勝局；關鍵第五局雙方都不敢鬆懈，T1先拿下首殺且經濟持續領先，雖然中路失誤小遇亂流，但最後直攻主堡，將KT團滅待復活，最終3：2拿下冠軍勝利！
T1過去從2013年開始拿下冠軍，當時Faker就已是對內中單主力，2024年更成為首位入選英雄聯盟名人堂的選手，這幾年歷經隊員更替，他仍持續締造自己的紀錄，12年職業生涯已拿下六座冠軍，今年再率隊完成三連霸。
成員Keria、Oner、Gumayusi也拿下三座冠軍，而去年新加入的成員Doran，當初飽受質疑聲量，如今以實力證明奪得冠軍，也是他個人首冠。最終2025年LOL總決賽MVP則頒給Gumayusi，從資格賽撐住T1一路進到總決賽，T1俱樂部也喊話「未來要再創新紀錄」！
責任編輯／張碧珊
更多台視新聞網報導
金曲36／Energy〈星期五晚上〉奪年度歌曲！ 阿弟後台爆哭這是奇蹟
繼《孤勇者》後 陳奕迅再合作英雄聯盟主唱《奧術》S2主題曲
《英雄聯盟》T1奪世界冠軍！Faker第五冠到手 創500殺紀錄奪FMVP
其他人也在看
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大
會有颱風假？專家示警13縣市停班課機率大EBC東森新聞 ・ 17 小時前
吳亦凡入獄4年竟傳過世！疑因「長期拒絕進食」
娛樂中心／楊佩怡報導中國男星吳亦凡曾經於2012年於南韓以團體「EXO」成員身分出道，怎料返回中國活動的吳亦凡卻在2021年因涉嫌不當行為而被中國當局判處13年徒刑附加驅逐出境，如今已經入獄將近4年的吳亦凡，竟傳出在獄中過世。不過透過中國社群軟體實際查詢並未找到相關新聞，目前中國官方也並未出面回應。民視 ・ 19 小時前
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看
淑麗氣象／鳳凰颱風要轉彎了！最新影響時程一次看EBC東森新聞 ・ 3 小時前
亞職交流賽》台灣大賽冠軍超強！ 猿重挫日韓奪2連勝收尾
今年台灣大賽冠軍隊樂天桃猿展現農場潛力，張趙紘、劉子杰今天雙雙夯出2分彈，率隊以6：3勝出，連續2天重挫日職樂天金鷲、韓職KT巫師隊，以2連勝稱霸亞洲職棒交流賽。KT巫師隊2局上率先突破陳世展，靠高飛犧牲打送回第1分，隨後在一、二壘有人又被敲安，所幸靠右外野手邱鑫長傳阻殺本壘，化解危機。自由時報 ・ 17 小時前
今日風雨越晚大！「這幾地」恐迎大豪雨 專家曝「颱風假」關鍵點
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導中度颱風鳳凰強勢襲來，根據中央氣象署資料顯示，鳳凰目前位在北緯16.7度，東經120.2度，以每小時19公里速度，向西北西進行...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
她在零下196度「沉睡8年」！中國首例冷凍人 丈夫一句話催淚：總得有人陪她醒來
這不是科幻小說，而是一場橫跨8年的真實愛情實驗！中國首位接受「人體冷凍保存」的女性——展文蓮，在2017年因肺癌病逝後，被丈夫桂軍民以「遺體捐獻」名義送進山東銀豐生命科學研究院，沉睡在攝氏零下196度的液氮中。8年過去，妻子靜靜躺在編號「1號罐」中，而丈夫仍相信：總有一天，科學能讓愛再次甦醒。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
放颱風假？鳳凰颱風侵襲機率全台皆逾7成 2縣市達91%
第26號颱風、中颱鳳凰持續增強，氣象署預估最快明天（10日）發布海上警報、後天（11日）發布陸上警報，週三（12日）颱風最接近台灣時，預估將減為輕度颱風，若行進方向速度不變，週三白天暴風圈可能觸陸，夜中廣新聞網 ・ 19 小時前
鳳凰颱風來勢兇兇！「新北颱風假」怎麼放？侯友宜一句話全說了
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署預估最快今（10）日下午發布海上颱風警報，明日中午發布陸警，並可能在週三深夜至週四清晨登陸，...FTNN新聞網 ・ 2 小時前
各國路徑曝！鳳凰將「登陸穿台」 致災雨炸北部、東部
鳳凰颱風來勢洶洶，氣象署最快於今(10日)下午發布海上颱風警報，週二發布陸警。氣象專家吳德榮指出，週二、週三(11、12日)鳳凰的「共伴效應」最劇烈，北部及東半部有發生「大量致災雨」的潛勢。中天新聞網 ・ 2 小時前
昔日男神崩壞？陳曉東現身「臉腫變形」 網友嚇壞喊：完全變一個人
香港男星陳曉東近日現身深圳，出席香港電台主辦的「香港唱片足印展」開幕活動，沒想到一張現場照掀起網路熱議。照片中，陳曉東神情輕鬆、狀態不錯，但當他一度取下墨鏡向粉絲打招呼時，卻被發現「臉明顯浮腫、蘋果肌突起」，讓不少人驚呼：「這還是陳曉東嗎？」、「怎麼腫成這樣！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 55 分鐘前
MLB》3連霸救援王涉打假球遭起訴 隊友拿37萬投2顆壞球
涉嫌打假球遭大聯盟停賽中的克里夫蘭守護者投手Emmanuel Clase與Luis Ortiz，已經正式被紐約地方檢察官起訴，2人面臨各4項刑期最高合計65年的罪名，其中Ortiz配合賭徒故意投的2顆壞球，讓他賺進1.2萬美元（約新臺幣37萬元）。TSNA ・ 4 小時前
中度颱風鳳凰轉彎要來了！ 估週三晚間登陸、5縣市侵襲率超過90%
[Newtalk新聞] 中度颱風「鳳凰」轉彎朝台灣而來，中央氣象署預估，最快今（10）天晚上發布海上警報、明天發布陸上警報，週三最靠近台灣，並可能在當晚登陸中南部。根據氣象署發布的暴風侵襲機率圖，台南、高雄等5縣市超過90%，台中也有84%，全台皆須嚴加防颱。 氣象署指出，第26號颱風「鳳凰」中心位置今（10）天凌晨2點時位於鵝鑾鼻東南方580公里，以每小時19公里速度，向西北轉北北西進行，已通過菲律賓呂宋島，持續朝西北西方向前進，依照路徑預測，「鳳凰」將北轉拐彎朝台灣海峽持續前進，之後再轉東北通過台灣。 氣象署預測，由於「鳳凰」經過陸地而且北上過程中環境條件不利於其發展，強度將逐漸減弱。週二受颱風外圍環流及東北季風影響，基隆北海岸、大台北、東半部地區及恆春半島須慎防大雨及豪雨；週三隨著颱風接近，中南部地區也有大雨或局部豪雨，週四颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部較大雨勢外，其他地區雨勢趨緩。 根據氣象署最新公布的暴風侵襲機率圖，有5縣市遭侵襲機率超過90%，分別為：台南94%、嘉義縣92%、嘉義市91%、雲林90%、高雄90%。而超過80%包括：屏東88%、台中84%、花蓮81%新頭殼 ・ 2 小時前
快防颱！ 鳳凰週一午後發海警 估「台中以南」登陸
鳳凰颱風將以強颱之姿襲擊菲律賓呂宋島，隨後北轉影響台灣！氣象署預估颱風可能從台中以南登陸，再從東北部或東部出海，甚至可能消散於台灣上空。週一、週二將先出現共伴效應，北台灣及東部地區有豪雨以上等級降雨；週三、週四颱風通過時，中南部及花東地區也將有顯著雨勢。氣象專家林得恩指出，「鳳凰取自山的名字，將與中央山脈進行山山對決，但碰上中央山脈，實力差距太大，會快速減弱」，然而其威脅性仍不容小覷。民眾應及早做好防颱準備，密切關注最新氣象資訊。TVBS新聞網 ・ 16 小時前
被外籍配偶年收入嚇到！ 律師：台灣年輕人沒理由不行
律師林智群近日在臉書分享一名外籍配偶客戶的案例，指出對方雖在台灣人生地不熟，但憑藉刻苦耐勞的精神賺取豐厚收入，直言「開庭時法官問她年收入，她講出來的數字真的讓我嚇一跳。」貼文引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前
2028支持度「賴清德VS隨便誰」票數一面倒 眾評：合理
賴清德歷經大罷免32比0遭完封，又被美國智庫評為「魯莽的領導人」，內外交迫。展望2026南、高首長防守戰，尚未確定綠營候選人穩佔優勢。賴清德的2028是否有黨內挑戰者尚未見跡象，但若賴參選2028，有脆友KUSO發起「賴清德VS路邊隨便誰」投票，賴竟僅獲15％支持，引發熱議。中時新聞網 ・ 12 小時前
張善政2026危險了？詹江村曝「民進黨亮王牌」：沒想到怕什麼來什麼
2026地方選舉腳步逼近，各黨派都磨刀霍霍，民進黨桃園市長候選人目前尚未拍板，不過傳出不分區立委王義川有望角逐，而他近日也在桃園設立服務處，一舉一動引發外界好奇，王義川是否有意參選。對此，國民黨議員詹江村在臉書發文疾呼，桃園市長張善政危險了，民進黨出大招，沒想到怕什麼來什麼。除了王義川外，總統府副秘書長何志偉也被視為民進黨內部有望角逐下屆桃園市長的人選，......風傳媒 ・ 23 小時前
坣娜肺腺癌奪命！譚敦慈：魚這樣吃恐成最毒習慣 7症狀像感冒卻奪命
以〈奢求〉等歌曲深植人心的59歲情歌女神坣娜，驚傳於10/14病逝。外界一度猜測是紅斑性狼瘡或胰臟癌奪命，但她摯愛的猶太裔富商老公薛智偉今（31）日悲痛證實，坣娜是因「肺腺癌」病逝。他透露，4年多前坣健康2.0 ・ 3 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
「鳳凰」逼近會放颱風假？各縣市侵襲機率曝光 3縣市破80%
颱風鳳凰目前仍在朝菲律賓呂宋島靠近當中，不過根據氣象署路徑預測，颱風進入南海後將北轉朝台灣前進，預計12日時最接近台灣，據氣象署暴風侵襲機率圖，最高的縣市為台南市、嘉義縣市，加上颱風外圍環流與東北季風台視新聞網 ・ 17 小時前
中颱鳳凰各國預測路徑一致「斷腰狂掃台灣」 估宜花出海
鳳凰颱風向西北西前進，預測10日經過呂宋島並進入南海，有北轉接近台灣的趨勢。根據各國預報，一致預測出鳳凰將於13日從中南部登陸。中天新聞網 ・ 1 天前