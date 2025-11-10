三連霸！T1擊敗KT奪2025 LOL總冠軍 Faker喜收個人第六冠

2025《英雄聯盟LOL》世界賽（2025 League of Legends World Championship）總決賽9日下午在中國成都舉行，南韓網內互打T1對上KT Rolster，最終激戰五局，由Faker領軍的T1奪下冠軍，不僅是隊史三連霸，更是Faker個人第六冠，2024年新加入成員Doran也拿到人生第一冠！

LOL世界大賽昨天上演南韓「電信大戰」，SK電訊的T1對上KT韓國通信的KT Rolster，被稱作「LOL傳奇」的Faker（李相赫）領軍T1，帶著Doran、Oner、Gumayusi和Keria弟弟們，迎戰KT Rolster的PerfecT、Cuzz、Bdd、deokdam以及Peter。

首局T1在中後段限制KT發展，一路壓制扭轉領先到最後，率先搶下一勝；第二局KT拿下首殺，謹慎團戰、經濟發育，讓他們驚險追平局數；第三局開始KT再以2：0優勢擊殺開局，且持續壓制T1發展，團戰也取得贏面，2：1搶先聽牌。

第四局開始，T1 Faker雖先被拿到首殺人頭，但冷靜應對KT攻勢，靠著團戰和經濟拉開差距，將戰局拉到2：2平手，進入決勝局；關鍵第五局雙方都不敢鬆懈，T1先拿下首殺且經濟持續領先，雖然中路失誤小遇亂流，但最後直攻主堡，將KT團滅待復活，最終3：2拿下冠軍勝利！

T1過去從2013年開始拿下冠軍，當時Faker就已是對內中單主力，2024年更成為首位入選英雄聯盟名人堂的選手，這幾年歷經隊員更替，他仍持續締造自己的紀錄，12年職業生涯已拿下六座冠軍，今年再率隊完成三連霸。

成員Keria、Oner、Gumayusi也拿下三座冠軍，而去年新加入的成員Doran，當初飽受質疑聲量，如今以實力證明奪得冠軍，也是他個人首冠。最終2025年LOL總決賽MVP則頒給Gumayusi，從資格賽撐住T1一路進到總決賽，T1俱樂部也喊話「未來要再創新紀錄」！

