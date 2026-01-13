三週完成新書奪雙冠王 王崇禮博士以科學解構玄學登博客來全站第一

「問神達人」王崇禮博士，寫下出版市場亮眼紀錄。最新著作《神啊！告訴我祢在想什麼？》與《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》，1月12日登上博客來全站即時榜第一名，並拿下宗教命理類排行榜冠軍，雙冠王佳績。(記者黃富貴攝)

長年深耕民俗信仰研究、被譽為「問神達人」的王崇禮博士，再度寫下出版市場亮眼紀錄。其最新著作《神啊！告訴我祢在想什麼？》與《2026問神達人王崇禮馬上開運生肖運籤農民曆》，於1月12日同步登上博客來全站即時榜第一名，並拿下宗教命理類排行榜冠軍，締造雙冠王佳績，顯示社會大眾對「理性解讀玄學」的高度認同。

值得一提的是，兩本新書從構思到完成，僅耗時三星期即完成全書撰寫。王崇禮指出，能在短時間內完成作品，關鍵來自於他投入宗教實務與研究超過30年的累積，早已將大量案例、籤詩與問事經驗系統化整理，再透過學術訓練所建立的邏輯架構，將龐雜的玄學內容迅速轉化為清楚易懂的文字，而非臨時拼湊。

王崇禮長期強調，問神並非迷信，而是一種可被分析與驗證的思考過程。他在新書中結合邏輯推理與大數據觀察概念，解析擲筊、解籤與問事背後的因果結構，指出許多民眾「博無杯」的關鍵原因，往往並非神明不指引，而是提問方式本身缺乏邏輯，導致訊息無法對焦。

書中首度公開兩大核心法門與完整的問事心法傳承，包括「庇蔭子孫法門」，深入探討先人智慧、祖德累積與家族興旺之間的關聯；以及「增長福慧法門」，教導民眾透過正確的心態建立與儀式運用，為自己逐步累積福報與智慧。內容並非流於抽象論述，而是以實際操作與邏輯推演為核心。

《神啊！告訴我祢在想什麼？》書中首度公開，「庇蔭子孫法門」，以及「增長福慧法門」。(記者黃富貴攝)

此外，書中收錄五段曲折離奇、峰迴路轉的真實案例，王崇禮透過縝密的邏輯分析，帶領讀者一步步理解神明回應背後的真正含意，協助民眾從迷惘與混沌中找出問題根源，進而調整行動方向，蒙獲神恩護佑。

在「問事心法傳承」部分，王崇禮特別提醒，人生關鍵抉擇時，重點不在於單純詢問「好或不好」，而在於是否問對問題。他認為，唯有先釐清自身狀態、行動條件與現實限制，再透過正確提問與邏輯推敲，才能真正理解神明所傳達的提醒與方向，否則即便重複求籤，結果也難以改變。

學術背景方面，王崇禮為美國大學博士，現任教於樹德科技大學，並擔任應用外語系系主任，長期投入通識教育與跨領域教學，同時亦擔任多家宮廟宗教顧問。其結合學術研究、教育訓練與宗教實務的背景，使其著作在信仰與理性之間取得平衡，成功吸引不同世代讀者。

針對讀者支持，王崇禮將於1月24日下午2點在屏東萬巒宗天宮舉辦新書分享會，現場將親自解析如何以邏輯思維理解神意，並分享玄學與科學並用的實際應用，邀請全台讀者共襄盛舉。