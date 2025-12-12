三週帶狀聖誕月+平安夜闖關活動 SHEKINAH KIDS打造最完整兒童聖誕體驗

▲孩子們以詩歌、舞蹈與戲劇，在舞台上勇敢展現自信，成為活動中最亮眼的主角。

創意手作 X 聖誕戲劇 X 豐富區角 節慶結合玩中學的多元教育

【記者 沁諠／台北 報導】進入十二月，新北耶誕城、各百貨商場的聖誕佈置陸續展開，紛紛湧入不少的人潮，然而，除了與聖誕樹、聖誕造景拍照外，訴求親子友善的活動，更是熱門。夏凱納靈糧堂從12月開始分別推出「希望花圈・迎接聖誕」、「馬槽奇蹟・耶穌降生」等手作DIY活動，以及聖誕戲劇演出，期待透過帶狀、連續性的活動，讓新朋友能週週來教會。夏凱納靈糧堂兒童事工(SHEKINAH KIDS)李西瑩傳道指出， 聖誕節不只是一場節慶活動，更是建造孩子生命品格的機會，因此今年SHEKINAH KIDS以完整三週的兒童專屬聖誕帶狀活動，加上平安夜兒童聖誕晚會，打造兒童專屬的「不間斷歡慶聖誕月」，讓孩子能在遊戲、創作、故事與戲劇之間真正體驗「玩中學」的樂趣，也讓孩子在體驗中認識耶穌的愛、找到人生盼望，在互動中建立真實的自信 。

李西瑩傳道指出，現代孩子已經習慣了大量快速資訊，使得「單向教學」或「只看熱鬧」的節慶活動，已難以真正觸動孩子的心；孩子需要能動手參與、能真正投入、能在互動中被看見的學習方式，也需要在人際關係與情緒發展中得到更多支持。

▲SHEKINAH KIDS營會與服務隊透過合作與挑戰，陪伴孩子在團隊中建立關係與品格。

不間斷的歡慶週末，給孩子最精彩的聖誕月！

SHEKINAH KIDS今年以「帶狀式聖誕體驗」設計了連續三週的聖誕系列活動，讓孩子能從第一週到第三週循序進入聖誕故事，並在每個週末都有全新的期待。第一週與第二週分別以聖誕花圈及馬槽創意手作迎接聖誕，在創作過程中培養專注力，也從作品中感受「盼望」的意義、認識聖誕節真正的核心：耶穌誕生所帶來的愛、平安與祝福。第三週則以充滿趣味與驚喜的戲劇展開最熱鬧的聖誕主日，讓孩子不只是聽故事，而是成為故事中的主角，在情境中學習好品格，並將所領受的愛化為真實行動，在生活中實踐出來。更透過團隊活動，使孩子學習合作、與人建立關係。聖誕平安夜則推出「歡樂闖關・星光音樂大冒險」，以冒險闖關遊戲串聯耶穌誕生的故事，讓孩子在闖關、探索、音樂與互動中，學習與體驗聖誕節的真正意義。整個12月，孩子在手作、故事、舞台與闖關之間度過最充實、最有意義的聖誕季。

SHEKINAH KIDS給孩子安全、充滿愛與創造力的成長空間

夏凱納靈糧堂兒童事工SHEKINAH KIDS長年致力於打造3–12歲兒童的「生命啟蒙場域」，以適性發展、關係連結與聖經真理教導為核心理念，透過區角探索、玩具圖書館、聖經好品格故事戲劇、創作活動與多元才藝，引導孩子在被理解與被接住的環境中成長。李西瑩傳道表示，如今的孩子更需要被傾聽、被引導與被陪伴，因此SHEKINAH KIDS的課程與活動皆強調「孩子的參與度」。孩子不是被動的觀眾，而是創作者、主角與隊友。當孩子能真正投入活動，他們的專注力、自信、情緒調節與人際能力便會自然提升。

SHEKINAH KIDS週週都有兒童及幼兒主日學、多元才藝訓練等課程，並且每年都有豐富的暑期與寒假營隊、節慶大型活動與歌舞戲劇呈現，成為孩子穩定的教育與成長場域。許多孩子在這裡第一次完成手作、第一次站上舞台、第一次合作完成任務，也第一次感受到「原來我可以做到」。李西瑩傳道分享：「外面的世界與文化會不斷改變，但教會能給孩子的是不變的愛和真理，陪伴他們在啟蒙階段建立正確的生命根基。」

▲夏凱納長年舉辦多元親子活動，讓家庭在陪伴與互動中共同成長、留下珍貴時光。

夏凱納長年深耕親子家庭 許多家庭在這裡找到美好時光

夏凱納靈糧堂多年深耕親子家庭，從母親節、父親節到家庭日、親子闖關、兒童挑戰賽與節慶活動，累積吸引上千家庭共同參與。「孩子在這裡被愛，家庭也在這裡被支持」成為許多家長的真實感受。李西瑩傳道也分享了一個令人深刻感動的家庭故事：一位患有過動與亞斯伯格的大班孩子，剛來到SHEKINAH KIDS時常奔跑、吵鬧、情緒失控，讓父母非常疲憊無助。然而在老師們長期、耐心的陪伴下，孩子逐漸穩定，不但學會溝通、人際互動，也開始在課程中主動參與。這位母親深受感動，甚至加入SHEKINAH KIDS擔任義工，希望能更多學習以正確方式陪伴自己的孩子，包含後來出生、也同樣有發展需求的兩位雙胞胎弟弟。如今，這位哥哥不但情緒穩定度大幅提升，甚至能陪伴兩位弟弟、協助他們一起參與課程。這個家庭的改變，成為SHEKINAH KIDS中珍貴的見證之一：當孩子被接住，整個家庭也能被接住。

多年來，許多家庭在夏凱納找到支持、找到盼望，也找到能一起成長與前進的地方SHEKINAH KIDS希望持續成為家庭的支持者，陪伴每一個家庭在教養路上不再孤單，也讓孩子在穩定、被愛的環境中勇敢成長。（照片夏凱納靈糧堂提供）