三進火場！把面罩給她 勇消殉職

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區內一棟六層樓建物，二十一日晚間二樓民宅起火。消防局仁愛分隊小隊長詹能傑第三度進入火場救人時，在火場內脫下面罩給受困的羅女；自己卻疑因吸入過量濃煙，被救出時已無生命跡象，經氣切搶救宣告不治，羅女被救出後也不幸身亡。詹能傑家屬悲痛表示，盼讓他入祀忠烈祠，消防署長蕭煥章回應，將全力協助入祀。

現場救災指揮官溫梓強表示，詹能傑兩度進入火場，至氣瓶快用盡才退出。詹與同仁交接工作時，因聽到女屋主說女兒房間位置，之後三度衝進火場，為救出受困者不幸殉職。

詹能傑第二次從火場出來換氣瓶時，全身已被濃煙燻黑，還不忘提醒現場消防同仁裡面像衣服山，小心「一碰就崩」。

二十二日凌晨一時左右，詹能傑換上新氣瓶，第三度衝進火場。同行的義消盧彥宏安全脫險後表示，他們在火場最裡面找到受困的羅女，羅女還有呼吸，但已沒有意識。他聽到詹能傑喊「面罩」，伸手一摸竟摸到他的臉，察覺他應是脫下面罩給羅女使用，急忙和詹共用氣瓶。

兩人輪流共用氣瓶，當氣瓶警報器響起，盧彥宏及時撤離，但詹能傑未能脫困，知道詹因缺氧過久宣告不治時，溫梓強流淚了。他說，因羅女被雜物卡住，拖不出來，所以詹待得比較久。

消防局初步調查，起火點民宅門口對講機線路疑似短路起火，詳細起火原因尚需進一步鑑定。

詹能傑是警專二十三期畢業，歷經九十九年國道三號走山、復興空難、普悠瑪翻覆、太魯閣四０八號車次等搜救任務。基市消防局曾在臉書上以「雷厲風行、率直鐵漢」形容詹能傑，同事表示，詹能傑在基市服務約二十一年，弟弟詹庭豪也曾同在基隆共事，去年弟弟調任桃園市消防局蘆竹分隊。兄弟是消防界一門「豪」、「傑」，傳為佳話。

當詹能傑被送上救護車時，身旁同仁大喊：「詹能傑你給我起來喔！」令人鼻酸。分隊長曹志榮哽咽表示，四十一歲的詹能傑女兒還這麼小、才國小四年級，悲傷情緒久久無法平復。

蕭煥章對遺屬感到抱歉，表示詹能傑不幸捨身，是消防體系最深層傷痛；留下的九歲女兒，將從制度面照顧到大學畢業為止。