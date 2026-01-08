三都宣布營養午餐免費、中央補助跟進？行政院：因新版財劃法舉債3000億元「無餘裕均衡地方」

台北、台中、高雄近日紛紛宣佈營養午餐免費政策，行政院發言人李慧芝今（8）日表示，有些城市也希望中央協助，但因為新版財劃法關係，中央政府財政能力被大幅削弱，今年度要舉債3000億元、已經沒有餘裕均衡地方。

媒體今日在院會後記者會問及，今年度總預算地方增加財源4165億元，最近台北、台中、高雄也推出中小學營養午餐免費，行政院怎麼看？

李慧芝回應，新版財劃法造成水平分配嚴重不均恆，導致有些縣市統籌分配稅款增加非常多、有些落差很大，導致近期像各城市營養午餐政策不一樣，「有些城市希望是否能中央協助？」

廣告 廣告

李慧芝強調，但因為新版財劃法關係，中央政府財政能力被大幅削弱，今年度要舉債3000億元、已經沒有餘裕均衡地方，請縣市首長要地方立委審議院版財劃法，才能讓各地方國人、學生獲得均衡照顧。

（圖片來源：行政院、三立新聞）

更多放言報導

藍白不審預算通過卓揆譴責案！李慧芝指政院謹守本分「感到遺憾」：勿因政治算計耽誤國民利益

打臉賴士葆稱卓揆致電他！李慧芝指經詢問「並無此事」：接到不明來電可打165反詐騙諮詢來檢舉或報案