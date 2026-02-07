三酸甘油酯太高怎麼辦？外國營養師推薦20種食物降三酸甘油酯
三酸甘油酯是什麼呢？其實它是一種為了保護人體才會存在的血酯，不過過量就很容易引起心血管疾病，到底應該吃什麼才能降低過量的三酸甘油酯？以下將會介紹外國營養師推薦的20種食品。
三酸甘油酯是什麼？
三酸甘油酯是一種血酯，由游離脂肪酸組成。它們被儲存在體內脂肪中，但亦會在血液中找到。人們主要從兩個途徑得到三酸甘油酯：一是從飲食中吸收，二是靠自己的肝臟製造。換句話說，人的肝臟和體內組織都會有三酸甘油酯。
其實三酸甘油酯跟膽固醇一樣，都是為了保護我們而產生的，肌肉特別喜歡攝取脂肪酸或三酸甘油酯，它們是人體賴以吸收能量的脂肪酸。
身體需要從飲食中獲得能量，才能好好運作，不過多餘的能量（尤其是來自簡單碳水化合物等能量），能以三酸甘油酯的形態被儲存，一旦身體三酸甘油酯水平超於正常範圍，就會引起健康問題。
看更多：三酸甘油酯過高怎麼辦？飆高5大原因、飲食禁忌、快速改善一次看
三酸甘油酯過高影響
三酸甘油酯過高，即血脂過高，會形成血管硬化及阻塞，增加患上心血管疾病、腦中風等風險。
三酸甘油酯正常值
不同年齡人士的三酸甘油酯標準數值也會有所差異，其單位為「mg/dL」，即每分升有幾多毫克，當三酸甘油酯水平高於標準值時，患心臟病的風險也會大大增加。請見下表：
年齡
標準值
20～25歲
120mg/dL
26～29歲
140mg/dL
30～39歲
150mg/dL
40～49歲
160mg/dL
50歲以上
190mg/dL
三酸甘油酯過多吃什麼？
如果擔心三酸甘油酯指數太高，可從改變飲食習慣中著手，尤其減少攝取反式脂肪和不飽和脂肪，因它們會成為肝臟的負擔，令肝臟製造更多三酸甘油酯，從而產生更多低密度脂蛋白，所以吃什麼是很關鍵的。建議減少吃：精製麵粉、反式脂肪、高果糖、玉米糖漿及過量碳水化合物的醣類等。
看更多：「魚油這樣補」更有效！專家揭露3大營養成分 3種人補魚油能預防動脈硬化
20種食物降三酸甘油酯
那麼，想維持健康的三酸甘油酯水平，應該吃什麼食物？外國營養師Amanda Archibald於網上媒體中表示：「重點推薦含糖量低的高纖蔬菜，如十字花科蔬菜等，還有豆類，不論是罐裝或豆乾皆可，可增加纖維和延長飽腹感。」此外，多攝取Omega-3脂肪酸也有幫助，富含Omega-3脂肪酸的食品，不僅是體內的天然抗炎藥，還能防止肝臟中的三酸甘油酯和低密度脂蛋白產生。
酪梨：酪梨是幫助降低三酸甘油酯的絕佳選擇，它們含有健康纖維和脂肪，兩者皆有助穩定血糖水平，從而控制三酸甘油酯及保持整體健康。
燕麥：想調節三酸甘油脂，應挑選健康和富含纖維的碳水化合物來源，代替經過加工的碳水化合物。燕麥食法快捷又容易，而且很飽腹，進食時可添加一些健康脂肪和蛋白質，例如：堅果醬或蛋白粉，能使血糖水平穩定。
椰子油：椰子油含有一種名為中鏈三酸甘油酯的健康脂肪。根據《Metabolism and Lipids》期刊中的兩項研究顯示，中鏈三酸甘油酯可以改善胰島素敏感性和膽固醇水平。此外，椰子油非常耐熱，很適合烹飪。若抗拒太濃烈的椰子味，可嘗試購買精製椰子油，一樣有益。
花椰菜：花椰菜屬於十字花科蔬菜，纖維高、碳水化合物和糖分低。花椰菜也是很好的米飯替代品，有人甚至會製作花椰菜飯食用。
藍莓：藍莓營養多得不得了，糖分低、高纖並且含豐富抗氧化劑，與燕麥、乳酪同吃，或者打成奶昔都很不錯。
澄清奶油：「澄清奶油」又稱「無水奶油」，是100%純油脂。有些人天生對乳製品敏感，不能食用含乳糖的奶油，澄清奶油是不錯的替代品，因為它的生產過程中會去掉乳固體。
芝麻葉：營養師也推薦食用芝麻葉保持肝臟健康，如果怕苦澀味，可以跟其他蔬菜一起食用，加到沙拉中。
羽衣甘藍：羽衣甘藍也是十字花科蔬菜，配湯、燜煮或生食都很好吃。若發現生吃羽衣甘藍很難咀嚼，或許能拌沙拉醬、橄欖油或檸檬汁，慢慢將它弄軟。
菠菜：菠菜是味道偏溫和的綠葉蔬菜，營養也極其豐富。
香蕉：香蕉含鉀質等重要營養素，是糖分和碳水化合物的健康來源。若想吃一些幼滑的冷凍甜品，或許可以加些凍香蕉，並用攪拌機攪拌。
抱子甘藍：十字花科蔬菜中的抱子甘藍，近年愈來愈受歡迎。如果嫌蒸煮太無趣，可以加點橄欖油或鹽焗烤，或拌義大利陳年醋吃。
覆盆子：覆盆子富含維他命C，並含有許多對健康有益的維他命和礦物質，而糖分亦較其他水果低，且富含纖維。
草莓：同樣糖分低、營養高，跟藍莓吃法差不多，可以拌燕麥或早餐穀物食用，或在冰沙中加入冷凍草莓打勻。
青花菜：青花菜營養價值勝過許多蔬菜，可以嘗試每周幾天都將青花菜加到三餐中，會發現對健康有改善。
高麗菜：高麗菜原來有許多好處，如熱量低、維他命K高等，配合不同食材都可以。
鮭魚：鮭魚是健康的Omega-3脂肪酸最佳來源之一，實際上，根據營養師Amanda Archibald說法，鮭魚中的脂肪，可防止人體在肝臟中產生三酸甘油酯。
沙丁魚：小小的沙丁魚，對健康幫助可大了！沙丁魚含Omega-3脂肪酸、蛋白質和鈣質，而且價格便宜又常見。如果買即食沙丁魚，可選擇以橄欖油或水漬，會比鹽醃沙丁魚低鈉。
草飼牛：草飼牛較受營養師推薦，因為它是Omega-3脂肪酸的重要來源，比一般牛肉好。食物中的Omega-3脂肪酸來源，通常在海鮮中找到，但原來草食類動物都會有不少 Omega-3脂肪酸。
橄欖油：橄欖油是健康脂肪的重要來源，富含抗氧化劑和單元不飽和脂肪，嘗試在煮熟的蔬菜上淋上少許，或加到沙拉醬中皆可。
豆類：豆類是纖維、蛋白質和健康碳水化合物的主要來源之一，為多種菜式增添風味，而豆類有很多種類，常吃也不會悶。
看更多：降血脂食物：10大天然食物排行榜 保健食品與降血脂早餐攻略
更多內容：防癌飲食｜十字花科蔬菜不只椰菜西蘭花 4功效助防癌點食有益？
文章授權轉載自《香港01》。
◎ 圖片來源／達志影像/shutterstock提供
更多健康2.0報導
67歲《五燈獎》廖偉凡近況曝！健檢幾乎沒紅字 「有效抗老法」醫師也在做
「咖啡配甜點」有學問？專家曝「黃金組合」不傷身 2種人最好別喝
手汗不只是流汗多，日本處方藥為原發性手汗症帶來新解方
本文由健康2.0授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章
其他人也在看
咖啡居然是誠實豆沙包！喝下去就能看出你的肝臟代謝能力
你是否喝幾口咖啡就心跳加速，甚至晚上睡不著？不是你太敏感，而是你的身體藉由咖啡說話，就像吃了「誠實豆沙包」，咖啡一下去，就會直接把你的肝臟代謝能力攤在眼前，讓你不用做檢查，就知道自己對咖啡因刺激的承受力到哪裡。
大S剛嫁具俊曄「已吃不下東西」 韓醫揭健康惡化原因
韓國KBS綜藝節目《名人生老病死的祕密》播出大S（徐熙媛）逝世1周年特輯，節目組透露，大S在2022年再婚具俊曄時身體已相當虛弱，幾乎吃不下也動不了，節目也找來韓國醫生李樂俊分析，大S健康會急速惡化的關鍵原因。
番茄防癌又抗老！吃錯等於白吃 醫揭「關鍵2步」營養大增
番茄富含茄紅素，有助於抗氧化，但若食用方式不當，營養恐大打折扣。營養醫學專家劉博仁指出，攝取較多番茄與茄紅素的人，罹患癌症或因癌症死亡的風險明顯較低。想要有效吸收茄紅素，烹調方式是關鍵，透過適度加熱並搭配油脂，不僅能釋放茄紅素，還能提升人體吸收率。
番茄不是吃了就好！醫曝「關鍵2步」讓營養全吸收
生活中心／林依蓉報導番茄裡的茄紅素好處多，但若吃法不對，營養恐大打折扣。營養醫學專家劉博仁醫師近日在臉書發文指出，番茄裡的茄紅素能降低罹癌風險、保護血管並延緩老化，不過光吃番茄並不保證能讓功效發揮，關鍵在於烹調方式是否正確。他也特別分享3道家常的蕃茄料理，教民眾完整攝取番茄的抗氧化力。
愈來愈多人40歲猝死！醫曝驚人共同點：血脂高卻不吃藥
冬天是心血管疾病好發季節，心臟內科醫師陳冠任表示，他3日一連收治多位高血脂患者，不用藥堅信靠飲食與運動，就能維持健康，這就像行人闖紅燈過馬路，有人一輩子高血脂沒事，也有人40歲就心肌梗塞死在家裡，且後者還不少見，「如果是我就不敢賭，（可能）一次就送太平間。」
很多人無糖茶都喝錯！營養師警告「胃弱少碰這1種」 去油解膩其實要喝它
茶，不僅是台灣人生活中的一部分，更被譽為「國飲」。你知道嗎？不同的茶葉「製作工藝」與「發酵程度」，使得它們在口感、香氣截然不同，甚至是對人體的健康效益上，都有著不一樣的表現。 綠茶 vs. 紅茶的營養價值 林俐岑營養師的小天地指出，茶葉「發酵」的這個「魔法」步驟，讓綠茶與紅茶的核心營養成分有了顯著差異。 ▲綠茶：抗氧化之王（代謝與美顏的首選）．核心成分：兒茶素 (EGCG)綠茶因為未經發酵，保留了大量的「兒茶素」（Catechins），其中以 EGCG 的活性最強。這是一種超強的抗氧化劑，其抗氧化能力甚至是維生素E的多倍，能有效幫助清除體內自由基，對抗細胞氧化壓力。 ．主要功效：1、促進新陳代謝：研究顯示，兒茶素能幫助提升新陳代謝率，促進脂肪燃燒。對於正在進行體重管理、想要增肌減脂的族群，運動前喝一杯無糖綠茶，能達到事半功倍的效果。2、提神醒腦：綠茶含有適量的咖啡因與維生素 C，能刺激中樞神經，幫助大腦保持清醒與專注，非常適合上班族午後提神。3、美膚抗老：由於優異的抗氧化能力，常喝綠茶有助於減少紫外線對皮膚的傷害，維持皮膚健康與透亮。．飲用建議：中醫觀點認為綠茶性質較「寒」。建議在白天
狄志為赴日旅遊突發高燒癱軟！靠一平台獲救 醫揭出國「保命藥物清單」
資深媒體人狄志為日前赴日旅遊卻突發疾病，嚴重高燒、全身癱軟，所幸透過海外緊急就醫，症狀緩解。他在臉書上分享自己海外就醫經驗，奉勸出國前最好備妥常用藥物。醫師提醒，海外就醫沒有台灣方便，出國前要注意當地
鼻竇炎奪命 高中生「感染至顱內」蓄膿急開腦搶救身亡
【緯來新聞網】一名高中男學生因發燒、全身不適持續5天未改善，被家人送往急診後，發現為嚴重鼻竇炎感染擴
陳文茜癌末血管感染手術失敗 醫師崩潰連喊三次太難了
資深媒體人陳文茜罹患黑色素癌第四期，近日坦承自己病情千瘡百孔，因人工血管反覆感染導致手術失敗，連經驗豐富的麻醉科主任都崩潰直呼「太難了」，讓外界相當關注她的健康狀況。
再這樣沾恐洗腎！醫點名「這5種調味料」要少碰 醬油膏、番茄醬都上榜
台灣飲食習慣「無醬不成餐」，黑白切、火鍋、乾麵、蛋餅，總要搭配醬油膏、沙茶醬或甜辣醬才覺得夠味。腎臟專科洪永祥醫師提醒，部分市售醬料的鈉、磷、鉀等含量較高，還有糖分、脂肪，慢性腎衰竭的腎友長期過量攝取可能讓腎功能持續受損、甚至走向洗腎，應謹慎食用。他也建議可改吃天然辛香料、香草等，為美食增加風味的同時也能保護腎臟健康。 醬料為何傷腎？醫師引述研究說明 有這些病況更應注意 洪永祥醫師說明，根據 2022 年發表於國際權威期刊《高血壓》（Hypertension） 的大規模研究顯示，長期攝取過量鈉離子，會導致腎內動脈壓力上升，損傷腎小球的過濾功能，對慢性腎病患者而言，可能加劇對腎臟的傷害。2021年《腎臟營養雜誌》一項研究則顯示，天然食物（如豆類、肉類）中的有機磷吸收率約四到六成，但加工醬料中常見添加「無機磷」，人體吸收率幾乎接近百分之百。腎臟排磷能力不佳的患者，可能引發「高磷血症」，導致血管鈣化。此外，也有不少番茄醬、甜辣醬為了口感，加入大量砂糖或高果糖漿，高糖對合併糖尿病的腎友更是雙重打擊。2023 年《美國腎臟病學會臨床雜誌》研究指出，高果糖攝取可能誘發尿酸上升，進一步促進腎臟間質纖
高中生鼻竇炎「蓄膿感染大腦」 緊急開顱仍搶救無效！
一名高中男生發燒5天，但精神狀況非常差，醫師察覺有異緊急進一步檢查，發現竟是鼻竇炎感染大腦，雖然緊急進行開顱手術，但為時已晚最終不治。醫師提醒，兒少發燒最關鍵的警訊並非「有沒有退燒」，而是「退燒後精神有沒有恢復」。家長若發現孩子發燒已2、3天，服用退燒藥後雖有退燒，卻仍精神萎靡、反應遲鈍，應快到大醫院檢查。
40歲「星光幫」許願能懷上第四胎 高齡孕婦營養怎麼顧？專家揭3招
從星光幫二班出道的李千娜40歲了，即使工作再忙，她還是很樂於當媽媽這個角色。已是三寶媽的她，近日在老歌新唱的專輯發表會上，透露了心聲──希望能懷上第四胎。這在少子化的世代裡，特別值得為她鼓鼓掌。而想當
陳宗彥聚餐後腦溢血！醫曝「高鈉配酒精」害血壓飆升
前行政院發言人、內政部前次長陳宗彥驚傳腦溢血。據了解，陳宗彥3日在台北與友人聚餐，返抵飯店後出現急性症狀送往台北馬偕醫院，4日下午開刀，目前在加護病房觀察。
比爾蓋茲被曝染性病向艾潑斯坦要抗生素...臉書「大齡工程師」指當年陰謀論快被證實：比爾蓋茲為治療自己的病大力加速mRNA疫苗發展
大齡工程師表示，「沒想到我的陰謀論快要被證實了，那個大富豪不意外的就是推銷 mRNA 最用力的比爾蓋天，剩下的就看他得的是哪種先天後天免疫疾病了。」
甲狀腺數值正常卻疲勞掉髮？恐是「橋本氏甲狀腺炎」警訊
不少民眾明明控制飲食、規律運動，體重卻始終卡關，每天醒來仍覺疲憊，頭髮掉得比以前多，腸胃蠕動變慢、容易便秘，也常感到手腳冰冷。營養師呂美寶指出，除了胰島素阻抗需要評估，甲狀腺荷爾蒙也是關鍵角色，卻經常被低估。
2026「皮蛇/帶狀皰疹疫苗」全台13縣市補助懶人包：副作用、種類比較、誰該打
不少人一聽到「皮蛇（帶狀皰疹）」，腦中浮現的不是紅疹，而是痛到睡不著、連衣服摩擦都受不了的經驗。常有患者形容：「那不是普通的痛，是一路痛進神經裡。」帶狀皰疹不只出現皮膚問題，更可能留下長期神經痛後遺症。隨著年齡增加、免疫力下降，發作風險也會跟著升高。這幾年「皮蛇疫苗」逐漸成為熱門預防選項，但也讓許多......詳全文
陳宗彥驚傳二度「腦溢血」住加護病房 醫：出血性中風致死率高、預後差異大
前行政院發言人、防疫五月天成員之一陳宗彥近日驚傳再度發生「腦溢血」，目前已緊急住
不吃早餐會傷身！中醫示警4傷害：還容易胖
[NOWnews今日新聞]你每天都有好好吃早餐嗎？小心長期不吃可能會對身體造成傷害。中醫師表示，包括血糖波動造成情緒不穩、基礎代謝率降低，容易胖；另外，長期也可能導致消化系統疾病及心血管問題。建議民眾...
陳宗彥最新病況曝光！傳腦溢血今二次開刀 手術已完成
行政院前發言人、內政部前次長陳宗彥日前傳出腦溢血緊急送醫，在台北馬偕醫院治療，4日緊急進行第一次手術治療，今（6）日再度進行第二次手術，歷時近三小時完成，術後已轉回外科加護病房持續密切觀察。
高中生「鼻竇炎拖5天」蓄膿感染大腦 開顱搶救仍病逝
台北一名高中生從未有過重大病史，日前只是輕微發燒，後來開始頭痛，拖了5天之後全身無力，被家人帶到醫院急診，醫生仔細檢查後，發現高中生是鼻竇炎造成蓄膿，量大到擠到大腦進而感染，連腦部中線都被大量的膿給擠歪了！醫師團隊緊急為高中生進行開顱手術搶救，但最後仍迎來不幸的結局，沒能救回高中生的性命。