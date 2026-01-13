三酸甘油酯飆30倍！30歲女大餐後急性胰臟炎「2天就病逝」

一名30歲女子與友人享用油膩大餐後返家就寢，半夜突然腹痛被送進急診室，確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡，死後抽血結果顯示三酸甘油酯高達4000多mg/dL。

一名30歲女子與友人享用油膩大餐後腹痛被送進急診室，確診為急性胰臟炎，經搶救2天後仍不治身亡。（示意圖／Pixabay）

根據《中時新聞網》報導，安南醫院副院長許秉毅受訪表示，女子在半夜被送進急診室，主訴前一晚與朋友吃大餐，返家睡到一半肚子痛。經檢查發現，女子血中澱粉酶數值異常升高，確診為急性胰臟炎，院方立即安排住院治療。

許秉毅指出，隔天早上查房時發現女子呼吸急促、腎功能惡化，緊急將她轉送加護病房。女子坦承很早以前就知道自己有三酸甘油酯過高的問題，曾經服藥一段時間，但後來自行停藥。女子既不喝酒，也沒有膽結石病史。

女子過世後實驗室回報的三酸甘油酯檢驗結果顯示，數值高達4000多mg/dL，是正常值150mg/dL的近30倍。（示意圖／Pexels）

病情惡化速度超乎預期，女子進入加護病房後很快就需要插管使用呼吸器，第2天出現休克症狀，經搶救無效離世。令人遺憾的是，女子過世後實驗室回報的三酸甘油酯檢驗結果顯示，數值高達4000多mg/dL，是正常值150mg/dL的近30倍。

許秉毅指出，當三酸甘油酯超過1000mg/dL時，患者發生急性胰臟炎的風險非常高。女子發病前才吃大餐，短時間內攝取過多油膩食物，導致血中三酸甘油酯爆增。胰臟微血管裡的脂肪酶為了分解三酸甘油酯，產生具有毒性的游離脂肪酸，進而破壞胰臟組織，引發急性胰臟炎。

許秉毅表示，急性胰臟炎是致死率極高的急症，可能在幾天內因胰臟壞死或多重器官衰竭導致患者身亡。（示意圖／Pexels）

許秉毅表示，急性胰臟炎是致死率極高的急症，可能在幾天內因胰臟壞死或多重器官衰竭導致患者身亡。長期三酸甘油酯過高也會增加心臟病、脂肪肝的風險。研究發現，減輕體重5%至10%可降低約20%的三酸甘油酯，搭配規律運動與藥物治療都有幫助。

許秉毅指出，女子身高約160公分、體重80多公斤，雖然年輕卻因忽略高血脂問題在花樣年華離開人世。他提醒民眾，當發現血中三酸甘油酯濃度超過500mg/dL時，要快就醫用藥治療，且必須按時服藥，停藥真的可能會要人命。

