三重三和夜市男子傳毒駕自撞路燈桿！癱軟如「喪屍」倒地嚇壞民眾

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新北市三重區三和夜市於今（12）日晚間下班尖峰時段發生一起離譜的自撞事故。一名男子駕駛白色轎車行經重新路二段時，疑似因不明原因失控，車輛猛然撞上路口的路燈桿。巨大的撞擊聲響嚇壞了周遭民眾。

事故發生後，車內的駕駛並未立即下車處理，反而在打開車門後搖搖晃晃地走出車外，隨即癱倒在人行道上。根據《中時新聞網》報導，目擊者描述，該名男子倒地後眼神呆滯，行為舉止怪異，甚至站不穩，彷彿陷入恍惚狀態，瞬間倒地。當民眾試圖上前詢問時，他毫無反應，隨後又蹣跚地回到駕駛座，呆坐在車內，宛如「喪屍」一般的行徑讓現場群眾驚訝不已。

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目前，事故的詳細原因尚未明朗，警方已介入調查。根據現場民眾的描述，該名男子的行為疑似受到藥物影響，但具體情況仍需進一步確認。

事故現場。（圖／翻攝畫面）

事故現場。（圖／翻攝畫面）

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