三重乘客飆罵三字經還持刀威脅 司機嚇壞逃離報警

新北市三重今（7）日發生驚悚計程車暴力事件。一名司機載客時，年輕男乘客因車資問題，在車內飆罵三字經並出言威脅司機，下車後仍不罷休，走到車窗旁嗆聲要求司機下車，甚至動手拉人，最後竟掏出刀子指著司機恐嚇。司機趁隙駕車逃離並報警，事後發文提醒同行注意安全，也質疑非現行犯僅能做筆錄的處理方式。

新北市三重今日傳出一起驚悚計程車暴力事件。一名計程車司機載客途中，年輕男乘客因車資問題情緒失控，語司機在車內爆發激烈口角。該名乘客飆罵三字經，並出言恐嚇「記住你車牌了」、「不要再讓我看到你」，司機只能不斷安撫，避免衝突升高。

未料乘客下車後並未離開，反而走到駕駛座車窗旁持續嗆聲，要求司機下車，甚至伸手拉扯司機，情況急轉直下。隨後，該名男子竟掏出一把刀，指著司機，威脅要司機下車，司機當場嚇壞，仍強忍恐懼持續安撫，並趁對方稍有鬆懈時，立刻駕車逃離現場。

司機脫身後立即報警，向警方表示「有年輕人持刀威脅恐嚇」。事後司機將過程分享上網，提醒同行提高警覺，感嘆近年路上突發狀況多。司機也無奈表示，警方告知因非現行犯，僅能完成筆錄放人離開，讓他質疑「不先想辦法離開再報警，難道要等被捅傷報警，才算現行犯嗎？」。

警方表示，由於案發與警方到場時不具時空密接性，依法不符合現行犯要件，警方已依《刑法》恐嚇罪受理，全案後續將報請檢察官指揮偵辦。





