三重五股催機捷A2a設站 新北：號誌重置將協助

（中央社記者黃旭昇新北23日電）新北市三重及五股地區居民多年爭取機場捷運增設A2a站，盼中央可行性評估與地方綜合規劃同步進行；新北捷運局今天表示，涉及全線號誌系統更新，將來重置時會協助推動向中央爭取。

「加速興建機場捷運線A2a站促進會」主任委員羅和讚今天接受中央社記者電訪表示，日前在二重埔市民活動中心開說明會，溝通推動機捷A2a站的現況，也凝聚地方共識。

機捷A2a站距三重站約1.6公里，約在三重區博愛里附近，羅和讚表示，早在機捷規劃時就爭取設站至今；與會的交通部鐵道局、新北市捷運局、桃園市運工程局分別說明現況。

廣告 廣告

新北捷運局今天告訴中央社記者，機場捷運原為中央推動興建，地方主管機關為桃園市府，新北市府考量地方民意需求於2015年至2023年，8年間共9次主動提報交通部審議A2a增站計畫。

新北捷運局說，捷運仰賴號誌系統以達到自動化駕駛、高速行駛且密集發車；交通部審查後認為，因增站涉及新舊號誌系統銜接有安全疑慮，建議將全線號誌更新。

機場捷運在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後，TPASS實施後運量提升，再加上機場捷運延伸中壢案，桃園市府一度評估增購列車；如將機捷A1-A21站更新號誌系統，初步估價約新台幣110億元，加上購車經費60億元，總經費170億元。

各單位認為，因全線號誌更新經費過高，經評估財政壓力沉重，不是地方政府可負擔、且已逾越地方政府權責，另外，現有列車尚有提升運能的空間。

新北捷運局說，市府2023年1月函請交通部基於權責推動，交通部於2024年3月函覆表示，本案現階段推動有實務上困難。捷運局會持續關心機場捷運是否有更新或重置計畫，於相關計畫啟動時，將一併爭取A2a增站併同納入推動。

羅和讚說，增設新車站牽涉機捷延伸路線的機電系統整合問題，各單位表示號誌系統近期無更新計畫，需待系統年限20年到期，或運量成長以致系統不符需求，才有可能更新。

羅和讚表示，民進黨立委李坤城在說明會中稱，願爭取交通部經費促成更新系統。會中達成共識建請中央提早規劃與輔導可行性評估，地方也進行綜合規劃，雙軌並行以縮短設站時間。（編輯：張銘坤）1141223