三重傳驚悚情殺案！男持刀砍殺前女友姐妹未遂 畏罪墜15樓亡

三重環河南路昨晚發生情殺案，行兇男子畏罪輕生死亡。翻攝畫面

新北市三重區昨（2日）晚間發生情殺案，35歲蘇姓男子趁23歲陳姓前女友與其26歲姐姐返家時，於停車場持刀攻擊，陳女胞姐負傷逃到派出所報案，陳女則遭狹持至住處頂樓，警方獲報趕到現場試圖勸說，不料蘇男竟情緒失控，直接從15樓一躍而下，當場死亡，全案將依殺人未遂移送新北地檢署。

昨晚8點50分，蘇男攜帶水果刀，於陳女環河南路住處的停車場埋伏，待其與姐姐一同返家時，直接持刀攻擊對方，陳女胞姐因此頸部、背部遭到刀刃劃傷，她負傷逃離現場，到派出所報案，警員立即通報消防隊協助送醫，並立即前往案發現場。

廣告 廣告

警方到場時並未發現蘇男及陳女蹤影，經調閱監視器後發現，蘇男挾持女方至社區頂樓，員警立即上樓，發現2人後，試圖對蘇男勸說，不料他卻突然情緒失控，疑因畏罪直接從15樓頂一躍而下，當場死亡，而陳女頸部受到刀傷，由救護人員送往醫院急救。

蘇男行兇用的水果刀。翻攝畫面

初步瞭解，蘇男疑與陳女有感情糾紛，因此釀下大禍還賠上自己性命，警方後續已通知家屬，將持續釐清案情及犯案動機，全案將依殺人未遂移送新北地檢署偵辦。



回到原文

更多鏡報報導

獨家／最恐怖跟騷犯！陸男暈船新北美女公務員 飛越北半球衝市府堵人送禮求見面

高清帥照曝光！拘提坤達現場高顏值西裝帥檢入鏡 網熱議：以為只有我劃錯重點

女神降臨！「粉紅超跑」魅力擋不住 信徒激動突暈眩倒地