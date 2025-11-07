三重兄妹爭信託千萬爆血案！ 弟弟殺姊恐「無法分產」

新北市三重命案，嫌犯為了千萬信託受益問題殺害姊姊，未來恐怕無法分得財產。 (圖／TVBS)

三重一家人因信託財產問題爆發血腥命案，61歲陳姓女子從美國返台處理財產，卻遭親弟弟殺害。警方調查發現，90歲高齡母親平時由嫌犯夫妻照顧，但死者將母親1000萬現金信託，受益人僅限於她與妹妹，未將弟弟納入，因此引發殺機。然而，即使嫌犯痛下殺手，已經信託的財產受益人也不會直接變更為他，且依法規定，殺害親屬者可能喪失繼承權，使嫌犯不僅面臨法律制裁，還可能無法獲得任何遺產。

新北市三重命案，嫌犯為了千萬信託受益問題殺害姊姊，未來恐怕無法分得財產。 (圖／TVBS)

案發後，家屬在醫院痛哭失聲，警方立即展開調查。嫌犯因不滿自己被排除在信託受益人之外，不僅殺害親姐姐，還砍傷妹妹，但這樣的暴力行為無法改變信託財產的分配。律師黃柏榮表示，受益人死亡後，受託人可以在特定情況下重新指定受益人，但親屬殺害受益人的情形不會影響後續的受益權利分配。

廣告 廣告

信託財產具有特殊的法律保障，不會因為債務等原因被強制執行，並與委託人其他非信託財產並行存在。除了金錢和有價證券外，房地產、交通工具等物權，以及債權、智慧財產權等權利也可以交付信託，並可設定時間分配給受益人。在本案中，嫌犯即使殺害姐姐、傷害妹妹，仍無法分得信託財產。

律師進一步指出，如果受益人被殺害，而兇手與被繼承人有親屬關係，依照民法相關規定，兇手可能喪失繼承權。這意味著嫌犯故意殺害親屬後，未來在母親資產分配時，其他親屬可以主張嫌犯喪失繼承權。因此，嫌犯不僅將面臨牢獄之災，還可能一分錢也拿不到。嫌犯事後雖表示自己太過衝動，但為時已晚，必須為自己的行為付出沉重代價。

《TVBS》提醒您：

◎拒絕暴力 請撥打110

◎反校園霸凌專線：1953

◎反職場霸凌專線：1955

◎法律扶助基金會：(02)412-8518

更多 TVBS 報導

黃明志女友正臉照曝光！交往15年不離不棄 凌晨陪男友投案

黃明志「命案發生後5天」繼續私約網紅！曾合拍《中國痛》黃秋生：很震驚

遭延扣6天！黃明志弟弟怒揭「遭抹黑恐嚇」內幕 要網友別刪留言

黃明志不認罪！案發飯店「一晚價格曝」 當地醫院畫面曝

