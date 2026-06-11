三重先帝宮迎神農大帝聖誕新北贈匾肯定弘揚傳統文化
▲新北民政局長林耀長（左四）代表前往三重先帝宮參香祈福神農大帝聖誕千秋。（圖：新北民政局提供）
今（十一）日適逢農曆四月廿六日神農大帝聖誕，新北市各地供奉神農大帝的宮廟舉辦祝壽祈福活動。其中，三重先帝宮隆重舉行祝壽大典及法會誦經儀式，新北民政局長林耀長代表前往參拜，致贈題有「赫濯聲靈」的匾額，祈求風調雨順、國泰民安、市民安居樂業。
林耀長表示，先帝宮長年深耕地方，是三重重要信仰中心與精神寄託。市府特別前來祝壽參香並致贈匾額，除彰顯神農大帝護佑眾生，感謝廟方長期弘揚傳統文化、凝聚地方向心力，期盼持續庇佑地方平安、百業興旺。
除三重先帝宮外，新店先帝宮、三重先嗇宮、瑞芳青雲殿、中和福和宮及土城五穀先帝廟等，於今日舉辦祝壽法會、祈福活動及文化展演，共同展現宗教團體扶弱濟困、凝聚社會正向能量的力量。民政局指出，神農大帝為農業始祖與醫藥之神，象徵五穀豐收與守護健康。透過聖誕祝壽活動，不僅傳承民俗文化與宗教信仰，也讓民眾感受宗教勸善濟世精神。
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