三重公共服務園區 共融新典範

新北城鄉局積極打造全齡友善的無礙環境有成，榮獲「114年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」無礙獎殊榮。（圖：新北市城鄉發展局提供）

新北市城鄉發展局表示，以「與風同行。沁涼綠洲」三重公共服務園區無礙埕心。友善前行於「一一四年臺灣健康城市暨高齡友善城市獎」中，展現角逐「高齡友善城市類/無礙獎」的堅強實力，成果獲得高度肯定。

此項改造計畫成功打破行政機關與市民之間的實體和心理藩籬，為城市公共空間活化與全齡共享樹立了全新標竿。

三重公共服務園區的戰略位置，緊鄰新北市立聯合醫院，使得園區成為銜接社區健康與醫療照護的關鍵節點，園區內的無障礙動線和休憩節點設計，除了滿足日常休閒需求外，更可作為醫院周邊長者復健活動與家屬陪伴的友善空間。從「戶外健康促進」到「鄰近醫療支持」的完善全齡服務網絡，提供更安心、更全面的步行環境。

城鄉發展局長黃國峰表示，三重公共服務園區的轉變，是城市設計回歸以人為本的最佳證明，透過細膩的規劃，不僅拆除了實體的圍牆，打破了市民與公共服務空間之間的心理隔閡。這項成果讓每一位市民，無論年齡大小、行動是否便利，都能自在、友善、輕鬆愜意地享受更串連周邊人行、綠地和休閒連動空間這片綠意與健康。