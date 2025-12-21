三重公園變身毛孩樂園 王威元推公益音樂會助浪浪找到家

248251221a01

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議員王威元服務處於昨20日下午，在新北市三重區同安36公園舉辦「當我們寵在一起」公益共樂音樂會，吸引大批市民攜家帶眷、帶著毛孩到場參與。活動融合音樂演出、公益服務與動物保護理念，透過輕鬆溫暖的方式，讓市民在週末午後感受人與動物相伴的幸福時光，也為社區注入滿滿正能量。

王威元表示，活動現場規劃多項服務內容，包括浪浪領養、免費寵物疫苗施打與晶片植入、寵物義診、寵物美容體驗、手作課程及文創市集，讓民眾在休憩同時，也能學習正確飼養觀念，實踐動物友善生活。

王威元指出，本次活動中的寵物義診服務，由專業獸醫師現場提供健康檢查與諮詢，累計為近百隻毛孩完成義診，協助飼主即時掌握健康狀況。免費疫苗施打與晶片植入服務同樣獲得高度回響，不少民眾直呼貼心又實用。

248251221a02

活動期間安排四組歌手接力演出，以溫暖旋律陪伴民眾與毛孩共度午後時光；警犬互動體驗更掀起一波高潮，吸引大小朋友圍觀互動，現場笑聲不斷，讓整座公園洋溢歡樂氣氛。

另外，寵物美容體驗邀請有「Tony老師」稱號的專業美容師進駐，讓毛孩煥然一新；寵物行為講堂協助飼主更理解毛孩需求；現場繪師即席繪製似顏繪，留下珍貴回憶。文創市集集結多樣特色商品，搭配新北幣發放與使用，成功帶動人潮與消費熱度。

活動成果同樣展現在認養成果上，浪浪領養專區順利媒合6隻貓、2隻狗找到溫暖家庭，為生命開啟全新篇章。王威元表示，希望透過有感又親民的公益活動，讓更多家庭接觸動物保護議題，落實「以領養代替購買」，打造人與毛孩都能安心生活的友善城市。

王威元也感謝所有到場民眾、合作單位、獸醫師與志工夥伴的付出，讓活動圓滿完成，未來將持續結合社區力量，推出更多貼近市民生活的公益行動，為在地累積溫暖與正向力量。

照片來源：新北市議員王威元提供

