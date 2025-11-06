三重凶殺命案！姊妹1人胸插刀亡、2人多處刀傷 涉案人是弟弟

2025年11月6日，新北市三重區發生凶殺命案，陳男凶器廚刀由警方查扣。讀者提供



新北市三重區6日發生凶殺命案。消防人員獲報總共送3名女子就醫，其中，有一人沒有呼吸心跳。三重警分局調查，姊姊腹部中刀，沒生命跡象，妹妹則多處刀傷，涉案者是這家人的弟弟，警方依照現行犯逮捕。

警方調查，全案是家庭成員爭吵糾紛，犯嫌陳男(60歲)在住家與姊妹激烈爭吵後情緒激動，持菜刀攻擊姊姊陳女(61歲)、及妹妹陳女(55歲)，造成姊姊左胸刀傷，失去意識送台北馬偕急救，傷重不治。妹妹右大腿及雙手掌受傷送三重醫院診治，目前意識清楚；另外，涉嫌人老婆梅女(59歲)為阻止犯嫌左手掌受傷，送三重醫院診治。陳男於14時50分當場依現行犯逮捕。

發稿時間15:55 更新時間16:15

