三重分局採複式巡邏、定點守望方式 強化捷運及公共場所維安

▲員警執行捷運站巡邏勤務。(圖:新北市警察局三重分局提供)

鑑於臺北市捷運於十九日傍晚發生民眾投擲煙霧彈並持刀隨機傷人之重大治安事件。新北市警察局三重分局秉持「超前部署、主動防制」原則，已即刻指示所屬各單位全面提升治安維護層級，強化各項安全防護作為，以確保市民生命、身體及出行安全。

三重分局二十日表示，自十九日晚間起，即責成所屬各派出所，針對轄內各捷運站體(含民眾服務區)、大眾運輸工具及周邊人流密集處所，落實高密度巡邏、巡簽守望與現場警戒勤務，全面提升見警率，藉由具體作為安定民心。

三重分局轄內捷運站共計七處，包含新蘆線往新莊方向之台北橋站、菜寮站、三重站、先嗇宮站；往蘆洲方向之三重國小站、三和國中站，以及桃園捷運三重站，均已納入重點巡守目標，採取「複式巡邏」與「定點守望」並行方式，強化即時應處能量。同時，警方亦與相關捷運公司保持密切聯繫，建立快速通報及協同應變機制，確保任何異常狀況均能第一時間掌握並妥善處置。

此外，考量近期治安風險可能外溢至人潮聚集之公共空間，三重分局同步加強轄內重要遊憩場所之安全維護作為，包含重新橋下跳蚤市場、萬善同及大都會公園等處，均納入重點巡守範圍，全面防範不法情事發生。

除「實體空間」巡守外，警方亦同步強化「網路巡邏」作為，針對社群平台、通訊軟體及網路論壇等，主動蒐集異常訊息，防範散布不實訊息、恐嚇言論或模仿犯行之情事，並即時通報、依法處置，以杜絕治安風險於萌芽階段。

三重分局再次呼籲，警察的存在不僅是執法，更是守護市民安心生活的重要力量，民眾如發現任何可疑人、事、物，請立即撥打110報案專線，警方將迅速派員處置，持續守護轄區每一段通勤路、每一處公共空間，共同維護社會安定。