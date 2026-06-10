三重分局辦理「義警常年訓練」 強化救護與防衛韌性提升協勤戰力

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義警相關人員合影。(圖／記者李健興 翻攝）

【警政時報 李健興／新北報導】警力有限，民力無窮！為加強維護轄區治安，新北市政府警察局三重分局特別於115年6月2日假三重社教館辦理「115年度義勇警察人員常年訓練」。該訓練課程計有「緊急救護實作訓練」、「全民國防及全社會防衛韌性」等，強化義警人員執勤時的應變能力暨提升協勤技能。

三重分局分局長黃國政表示，三重分局相當重視這一年一度的義警常年訓練，在課程的安排上特別精心設計，就是為了更貼近實際協勤所需，並充實義警人員的執勤技巧與專業。本次常訓特別針對基本國防認識、全社會防衛韌性宣講、緊急救護實作訓練等現場實地操作，課程內容精彩豐富，參加訓練的學員均表示吸收許多寶貴的實用新知，對於未來協助警察執勤時更能發揮專業性。新北市義勇警察大隊大隊長陳汪全及新北市政府警察局保安科科長林文隆等人亦特地至會場為三重分局義警中隊同仁加油打氣，並致贈餐盒慰勉。

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三重分局強調，在現今複雜多變的社會型態下，民眾對於治安維護與交通平穩的需求與日俱增。熱血的義警願意加入三重分局義警中隊、共同守護轄區治安的精神，殊值讚揚。三重分局也歡迎有志之士共同加入三重分局協勤民力(義警及民防人員)行列，共同為維護三重地區治安而努力。三重分局將持續緊密地結合民間力量，致力於讓轄區居民能安居樂業。

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