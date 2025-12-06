三重區嘉義同鄉會響應好日子愛心大平台 連續第6年助弱勢

三重區嘉義同鄉會理事長蔡祐銓親自將物資贈與弱勢户。新北市社會局提供

新北市三重區嘉義同鄉會響應新北市好日子愛心大平台，於今（6）日在三重區六張公園發放愛心物資，每份物資包含白米、蔬菜油、醬油、拉麵等，市值600元。除六張公園外，另兩場將在三重區過圳市民活動中心及蘆洲區忠義廟公園，每場各發放300份，三場共900份，總計54萬元。同鄉會理事長蔡祐銓表示，歲末天寒，考量一些弱勢家庭的生活辛苦，因此連續第6年舉辦愛心物資捐贈，希望受贈戶也能感受社會的溫暖。

新北市社會局副局長許秀能特地代表市長侯友宜到場感謝，她提到，侯市長常提醒不能遺忘任何一個人，因此社福預算除年年增加外，也透過好日子愛心大平台，讓想行善的社團、企業或個人，都能共伸援手，一起幫助一些邊緣戶。感謝三重區嘉義同鄉會連續6年舉辦愛心活動，6年來集資300多萬元，發揮同鄉會土親人亦親的精神，為社會注入一股暖流，5日也獲得社團領航金獎銅獎，得到副市長劉和然的表揚。

同鄉會理事長蔡祐銓表示，三、蘆有許多出外人北上打拼，三重區嘉義同鄉會透過旅北鄉親的情誼，包含首席顧問林芳寬、李素伶，名譽理事長張威珍，前理事長許明森，副理事長許邑澧及全體會員共襄盛舉，大家集資購買民生物資，針對低收入戶、弱勢戶、孤苦無依長輩等，憑公所社文課提供寄發的通知單領取，希望讓真正需要幫助的人獲得挹注，為社會盡分心意。也感謝當地福安里長施正通等人的協助。

除第一場於6日在六張公園發放，另2場分別於12月7日於三重區過圳市民活動中心，12月14日在蘆洲區忠義廟公園發放。