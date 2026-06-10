三重台語發音掀選戰口水 李四川批遭抹黑、綠委強調不打負面選戰

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國民黨新北市長參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧10日出席新北市中藥商業同業公會80周年慶暨「2026神農本草文化節」，雙方握手致意。（張鎧乙攝）

新北市長選戰再掀攻防，國民黨參選人李四川與民進黨參選人蘇巧慧10日同場出席新北市中藥商業同業公會80周年慶暨「2026神農本草文化節」，針對近日引發討論的「三重」台語發音議題隔空交鋒。李四川批評選舉不應淪為抹黑，蘇巧慧則強調團隊從未攻擊對手，將持續以正面願景爭取選民支持。

李四川受訪時表示，自己講了60幾年台語，過去被質疑的多半是「台灣國語」，沒想到如今因為選舉，連說台語也被拿來做文章。他指出，不論是將三重念作「Sam-tiông」，或是傳統稱呼「三重埔（Sann-tîng-poo）」都沒有問題，民進黨人士平常也有類似說法，不應因為選舉就出現雙重標準。

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李四川說，選舉競爭應回歸政策與願景討論，而非透過語言發音問題進行攻擊，「不要抹黑」，更不應將地方文化與語言習慣政治化。

對此，蘇巧慧受訪時並未直接回應發音爭議，而是先向新北市中藥商業同業公會成立80周年表達祝賀，肯定公會長期推動中醫藥發展的努力。

蘇巧慧表示，過去10年間，她與中藥商公會及中醫師公會保持密切合作，共同推動《中醫藥發展法》、中醫藥振興計畫，以及設置國家級中醫藥研究院等政策，希望讓中醫藥產業持續發展，讓更多民眾受惠。

針對李四川呼籲不要打負面選戰，蘇巧慧強調，她與團隊始終以正面願景為出發點，從未攻擊對手，也未授意任何人進行攻擊，未來仍將維持正向、希望的態度，持續提出政策主張，爭取市民認同。

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