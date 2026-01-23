三重嚴重車禍！機車雙載疑闖紅燈撞小黃 2人無生命跡象搶救中

新北市三重區23日下午發生嚴重車禍，導致2人無生命跡象，目前仍在搶救中。（圖／翻攝畫面）

新北市三重區23發生嚴重車禍，22歲的李姓男子騎乘機車載著24歲簡姓友人，行經河邊北街時，疑似因闖紅燈與54歲林姓男子駕駛計程車發生劇烈碰撞，李、簡當場失去生命跡象，目前仍在搶救中，確切事故原因則仍在釐清。

23日下午1時許，李男騎乘普通重型機車，載著簡姓男子沿著三重區河邊北街往長元街方向行駛，行經河邊北街與68巷口時，疑似未依號誌行駛闖紅燈，與計程車發生擦撞，強大撞擊力道讓2人被噴飛數公尺，機車零件散落一地，場面怵目驚心。

警消人員趕抵時，李、簡2人已失去生命跡象救護車立刻將2人送醫救治，目前尚未脫離險境，警方則獲立即調派警力趕赴現場進行交通疏導，引導車流，初步確認林男酒測值為0，全案依規定實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，詳細肇事原因尚待釐清中。

