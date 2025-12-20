三重圖書館拆建 壁畫創作者回娘家

新北市圖三重分館圖書館之友回娘家活動，邀請該分館最具代表性的入口意象「三重廟會」大壁畫創作者回娘家，見證閱讀的傳承與延續。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

陪伴在地居民四十七年的新北市立圖書館三重分館，隨著市圖第二總館興建計畫啟動即將拆除重建。為讓在地居民把握最後機會重溫青春足跡和美好回憶，二十日舉辦圖書館之友回娘家活動，邀請三重分館最具代表性的入口意象「三重廟會」大壁畫創作者，及三重學子閱讀能量「悅讀一夏」歷屆創作者回娘家，見證閱讀的傳承與延續。

三重分館表示，懸掛於該分館二樓入口處的「三重廟會」巨型壁畫，為民國九十四年「三重市立圖書館」啟用時，由在地十四所國小共五十五名小朋友共同創作的版畫作品，也是圖書館最具代表性的入口意象。

新北市圖三重分館邀請二十年前「三重廟會」大壁畫的創作者，帶領在地十四校的學弟妹重新描繪未來新樣貌三重分館的閱讀願景。 （記者吳瀛洲攝）

三重分館即將拆除重建，館方邀請二十年前「三重廟會」壁畫的創作者帶領十四校的學弟妹，透過新舊對話重新描繪即將開展新樣貌的三重分館未來閱讀願景。

昔日壁畫創作的學生之一、現為新北市後埔國小美術老師的鍾雲珍表示，當初他是五華國小六年級學生，在老師的帶領下參加壁畫創作，被分配到畫千里眼與順風耳兩個大神將。看到自己參與創作的壁畫被保存這麼久依然受到重視，內心滿是感動。

在三重分館兒童室展出的「時光留閱─悅讀一夏回顧展」則透過一幅幅閱讀心得作品，呈現不同世代在圖書館中留下的閱讀軌跡。於一０六年參加「悅讀一夏」閱讀心得比賽獲得高中組第一名的黃意涵，現在是國中國文老師、也是街頭藝人，他特別重新演唱自創歌曲《青春》，和大家分享昔日的獲獎作品。

從小就是三重分館忠實讀友的三重居民郭柏輝，小學時也參加「悅讀一夏」活動，高三時常到自修室準備考大學，如今在市圖服務。他特地前到參加圖書館之友回娘家活動，透過手作未來藏書票，傳遞對市圖第二總館新形態圖書館的期待。