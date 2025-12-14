三重壓力夾擊！福斯汽車88年首關德國產線

2022年3月9日福斯汽車在法國巴黎展出的ID Buzz。路透社



在中國市場銷售疲軟、歐洲市場需求低迷以及美國關稅的壓力夾擊下，歐洲最大汽車製造商福斯汽車將於下週二（12/16）停止在德勒斯登廠區的生產活動，這是該廠88年歷史上首次關閉在德國的產線。

英國《金融時報》報導，德勒斯登（Dresden）工廠自2002年投產以來，累計產量不滿20萬輛，僅相當於福斯汽車（Volkswagen）沃佛斯堡（Wolfsburg）中央工廠年產量的一半。

此舉使福斯汽車在縮減德國產能的計畫中邁出微小一步。這些變革是該公司去年與工會達成協議的一環，協議內容還包含在德國裁減3.5萬個職位。

福斯品牌負責人舍費爾（Thomas Schäfer）本月表示，關閉產線並非「輕率」決定，但「從經濟角度來看，這是必要之舉」。

德勒斯登廠區原為展現福斯工程實力的示範基地，最早負責組裝高階車款Phaeton，但自2016年該車款停產後，德勒斯登工廠已轉型為福斯電動化戰略的代表，近期生產車款為純電動車ID.3。

該廠區將租給德勒斯登工業大學，用以建立專注於人工智慧（AI）、機器人技術與晶片研發的學術園區。

福斯汽車與該校承諾，未來7年將共同投入5000萬歐元發展上述計畫，同時該汽車巨擘表示，將持續利用設施交付客戶訂單，並作為觀光景點開放參觀。

