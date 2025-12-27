三重天后宮建宮70週年遶境 雙媽會祈安賜福





新北市三重天后宮慶祝建宮70週年，今(27)日舉辦「三重南區大遶境」祈安賜福活動，土庫順天宮天上聖母也特別北上贊境，民政局長林耀長代表市長出席參拜祈福，並與天后宮主委黃茂生、順天宮主委吳明貴、地方民意代表及仕紳共同點燃起馬炮，為遶境活動揭開序幕，祈願媽祖庇佑合境平安、市民康泰。

林耀長表示，天后宮秉持媽祖慈悲濟世精神，積極投入公益慈善與社會關懷，持續捐助復康巴士、白米與物資發放、防疫器材、消防住警器、學子獎學金、弱勢家庭課後輔導經費，同時支持新北燈會與新住民愛心大平台關懷計畫等，年年榮獲本市績優宗教團體獎項。感謝天后宮長期推動社會關懷，成為穩定地方的重要力量。

三重天后宮主委黃茂生說，廟宇主祀天上聖母，自雲林土庫順天宮分靈安奉，至今已陪伴三重地區走過70載歲月，每年正月十五以後，天后宮都會舉辦三天兩夜回順天宮謁祖進香，這次遶境特別邀請土庫媽前來贊境，體現香火傳承的意義，也讓信眾感受到媽祖的庇佑。

民政局指出，天后宮廟殿建築輝宏，並聘請名師精雕細琢，神像、石雕、彩繪等，都很有看頭，不只有人間國寶藝師洪平順老師的彩繪，正殿左右兩面牆堵上的大理石石雕，上堵有二十四節氣，下堵有十二月令花神，是少見的石雕題材，民眾來此參拜祈福，不妨細細品味。

