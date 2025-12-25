即時中心／綜合報導

新北市三重區疏洪五路在昨（25）日晚間發生嚴重機車事故，42歲蕭姓女子在晚間9時許，騎乘機車後載乘客68歲梁女，行經疏洪五路二段往一段方向時，不慎自撞護欄造成事故。蕭女身體左側擦挫傷送三重醫院，乘客梁女傷勢嚴重，臉部及下巴受傷、現場OHCA（心跳呼吸停止）送台北醫院急救中，經急救後恢復心跳，但仍要持續觀察。

蕭姓女子在晚間騎乘機車行經疏洪五路二段往一段方向時，不慎自撞護欄造成事故。（圖／民視新聞翻攝）

警方獲報後，立即調派警力趕赴現場進行交通疏導，引導車流；並依規定實施現場調查、勘查、採證照相及測繪紀錄，至於詳細肇事原因尚待釐清中。

快新聞／三重女騎士聖誕夜自撞護欄！乘客臉部重創OHCA 急救後恢復心跳

乘客梁女傷勢嚴重，臉部及下巴受傷、現場OHCA（心跳呼吸停止）送台北醫院急救中，經急救後恢復心跳，但仍要持續觀察。（圖／民視新聞翻攝）







《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

