三重婦重新橋遭後車追撞慘摔「安全帽噴飛」 頭頸重創骨折送醫不治

【記者曾佳俊／新北報導】新北市一名李姓男子騎車載著王姓女友人日前下午行經重新橋，加速急切車道欲超車前方一輛機車，卻未注意車前狀況與安全距離，追撞另一輛由許姓婦人所騎機車，2車當場重摔，警消人員獲報到場時，發現許婦安全帽噴飛，頭部外傷且頸部骨折，已無呼吸心跳，經送往醫院搶救仍回天乏術，至於李男與王女則多處擦挫傷並無大礙，全案將朝過失致死罪嫌偵辦。

20歲李姓男子騎車載著22歲王姓女友人本月12日下午2時許，沿著重新橋從新莊往三重方向行駛在機車車道上，欲超車前方車輛，因此打方向燈鑽縫急切，卻未注意到前方車況，追撞前方的47歲許姓婦人，2車3人全重摔在地。

新北市消防局獲報到場時，發現許婦安全帽已噴飛到一旁，其頭部外傷、頸部骨折已無生命徵象，送往醫院搶救後仍宣告不治，至於李男與王女則均只有輕微擦挫傷，並無生命危險；轄區三重警方對李男實施酒測，酒測值為0，確切車禍事故原因仍待釐清，詢後也將他依過失致死罪嫌送辦。

而整個車禍過程，都被當時行駛在外側車道，被李男超車的機車全程錄下，上傳到YouTube頻道「WoWtchout - 地圖型行車影像分享平台」引起討論。

網友批評肇事者：「載人飆車啊、活該」、「騎太快害人害己害女友」，也有人質疑是原PO急切繞過婦人，才會導致後方欲超車李男猝不及防釀禍。

許婦遭後方車輛追撞，當場重摔傷及頭部與頸部死亡。翻攝畫面

