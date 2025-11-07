三重孝子照顧母多年「千萬信託被親姊獨吞」砍死姊姊！崩潰喊5字

社會中心／巫旻璇報導

新北市三重區6日發生一起家庭悲劇。60歲陳姓男子疑因母親價值上千萬元的資產信託名單中未包含自己，一怒之下持刀攻擊61歲姊姊與55歲妹妹，導致姊姊不治、妹妹重傷。警方趕抵現場後將陳男逮捕，訊後依殺人罪嫌送辦，檢方已向法院聲請羈押禁見。

陳姓嫌犯和太太平時負責照顧，大姊則長居美國，近日才返台處理家務。長姊將母親名下約千萬元現金設立信託，受益人僅登記她與妹妹兩人。（圖／民視新聞）





據了解，陳姓嫌犯和太太平時負責照顧，大姊則長居美國，近日才返台處理家務。長姊將母親名下約千萬元現金設立信託，受益人僅登記她與妹妹兩人。此舉引發陳姓男子極度不滿，他氣憤地到隔壁找姊姊理論，想弄清楚該筆信託究竟是「自益」還是「他益」。沒想到談話過程中情緒越發激動，陳男隨即返回住處取來菜刀，再度折返攻擊姊妹，導致姊姊胸口遭刺重傷身亡，妹妹與上前勸阻的妻子梅女也雙雙受傷。

警方接獲報案後迅速到場制伏陳男，經初步調查，他被依殺人與傷害罪移送新北地檢署。（圖／民視新聞）





警方接獲報案後迅速到場制伏陳男，經初步調查，他被依殺人與傷害罪移送新北地檢署。檢方認為案情重大，涉犯家暴殺人及殺人未遂等重罪，且有逃逸或勾串證人之虞，因此向法院聲請羈押並禁止接見。













