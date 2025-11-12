三重小吃攤「豬腸堆地」！ 客直擊怒：旁邊放垃圾

新北市三重區有小吃攤，主打豬腸湯、豬腸冬粉，由阿嬤一個人顧攤，許多老三重人從小吃到大，不過卻被目擊阿嬤疑似把豬腸堆地上，讓饕客嚇壞了，阿嬤則強調豬腸跟地面有隔著塑膠袋，如今也有改善流程，但專家示警可能還是有食安風險，而衛生局將派員稽查。

豬腸竟然在地上堆成小山。（圖／TVBS）

攤主阿嬤一個人顧攤，不過後頭白花花的豬腸竟然在地上堆成小山，讓路過民眾嚇壞了，直呼衛生有夠髒。目擊民眾：「就那天剛好看到大腸，她根本就是擺在桶子外面，然後旁邊還有一些垃圾、衛生紙丟在旁邊。」

其實這小攤位在新北市三重區大同南路上，攤主阿嬤專賣傳統美食，主打豬腸湯、豬腸冬粉、豬血湯、油飯等等，許多老三重人從小吃到大。不過處理豬腸的畫面曝光後，也掀起許多議論。有網友直言，這間生意還不錯，難道是美味的祕訣嗎？真的滿噁的；也有人酸說，真的變「在地美食」，這就是祖傳祕方嗎？看到的話絕不買。然而也有老顧客幫阿嬤說話。民眾：「她有舖一個墊子，可能沒拍到。」民眾：「你看她用的水很乾淨。」

新北衛生局表示將會派員稽查。（圖／TVBS）

攤主阿嬤也出面喊冤，強調豬腸跟地面之間都有隔著塑膠袋，如今也有改善流程。當事業者：「我改用桶子裝，我就這樣洗豬腸，我之前是用塑膠袋裝放在地上洗。」林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海：「會增加食物中毒風險，那我們知道說那個食物中毒一般都用急性腸胃炎來表現，症狀包括噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉，甚至發燒都有，所以還是建議業者，我們要料理食物或食材的話，還是應該要在廚房的流理台。」而新北衛生局表示，將會派員稽查，針對環境衛生和食材處理，如果有不符規定處，將命業者限期改正，如果還是沒有改善，將處6萬元以上2億元以下罰鍰，就盼食安不會出現漏洞。

