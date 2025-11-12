三重小吃攤「豬腸堆地」！ 客直擊怒：旁邊放垃圾
新北市三重區有小吃攤，主打豬腸湯、豬腸冬粉，由阿嬤一個人顧攤，許多老三重人從小吃到大，不過卻被目擊阿嬤疑似把豬腸堆地上，讓饕客嚇壞了，阿嬤則強調豬腸跟地面有隔著塑膠袋，如今也有改善流程，但專家示警可能還是有食安風險，而衛生局將派員稽查。
攤主阿嬤一個人顧攤，不過後頭白花花的豬腸竟然在地上堆成小山，讓路過民眾嚇壞了，直呼衛生有夠髒。目擊民眾：「就那天剛好看到大腸，她根本就是擺在桶子外面，然後旁邊還有一些垃圾、衛生紙丟在旁邊。」
其實這小攤位在新北市三重區大同南路上，攤主阿嬤專賣傳統美食，主打豬腸湯、豬腸冬粉、豬血湯、油飯等等，許多老三重人從小吃到大。不過處理豬腸的畫面曝光後，也掀起許多議論。有網友直言，這間生意還不錯，難道是美味的祕訣嗎？真的滿噁的；也有人酸說，真的變「在地美食」，這就是祖傳祕方嗎？看到的話絕不買。然而也有老顧客幫阿嬤說話。民眾：「她有舖一個墊子，可能沒拍到。」民眾：「你看她用的水很乾淨。」
攤主阿嬤也出面喊冤，強調豬腸跟地面之間都有隔著塑膠袋，如今也有改善流程。當事業者：「我改用桶子裝，我就這樣洗豬腸，我之前是用塑膠袋裝放在地上洗。」林口長庚臨床毒物中心主任顏宗海：「會增加食物中毒風險，那我們知道說那個食物中毒一般都用急性腸胃炎來表現，症狀包括噁心、嘔吐、肚子痛、腹瀉，甚至發燒都有，所以還是建議業者，我們要料理食物或食材的話，還是應該要在廚房的流理台。」而新北衛生局表示，將會派員稽查，針對環境衛生和食材處理，如果有不符規定處，將命業者限期改正，如果還是沒有改善，將處6萬元以上2億元以下罰鍰，就盼食安不會出現漏洞。
更多 TVBS 報導
台中排隊夯店爆食安！純白菜頭粿驚見大蟑螂爽爬 超噁畫面曝
羽毛殘值比蛋濃！畜牧場2度驗出芬普尼 疑飼主直接對雞噴藥
共軍巷戰演習片 定格繁體字「大雞排」登熱搜
芬普尼蛋流入9縣市！營養師授4招代謝毒素：多元飲食是關鍵
其他人也在看
三重驚見「在地」美食 豬腸堆滿地旁邊放垃圾
近年來，民眾食安觀念高漲，就怕一不小心吃壞肚子，但近日有民眾在臉書社團發文指出，三重大同南路上，一間40多年的小吃攤，將豬腸直接放在地上清洗，讓他直呼相當不衛生，但業者也出面喊冤，指出其實豬腸與地面隔有一層塑膠片，衛生局也已經前往稽查，要求限期改善。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
男同志國外代孕四胞胎惹爭議 純女社群創辦人嘆「子宮不該被當交易」
【緯來新聞網】近日台灣一對男同志伴侶透過社群媒體分享他們透過代理孕母迎來四胞胎的消息，掀起熱議，也再緯來新聞網 ・ 23 小時前
4生肖「年底財運爆發」！工作加薪、投資也賺
年底財運爆發！根據《搜狐網》的生肖運勢專欄，屬狗、羊、兔、牛的人，在年底時節有機會在事業或投資方面突飛猛進，可謂賺錢越來越順利，有望「過個肥年」。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
經典賽明年3月登場 日職傳奇球星警告：別把台灣當成低階球隊
2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，日本隊與台灣、韓國分在同組，而日本隊首戰對手正是台灣。日本職棒傳奇球星和田一浩近日在節目上公開提醒：「千萬不要把台灣當成低階球隊！」強調亞洲球隊的整體實力與凝聚力，不容任何輕忽。中時新聞網 ・ 1 天前
阿里山國家森林遊樂區11/13恢復開園 (圖)
受颱風鳳凰影響，阿里山國家森林遊樂區12日休園。林業及自然保育署嘉義分署表示，氣象署預報颱風將減弱為熱帶性低氣壓，遊樂區預計13日上午8時恢復開園。中央社 ・ 14 小時前
3日累積雨量破千釀災 卓榮泰赴宜蘭災區勘災
生活中心／王云宣、孟嘉美、陳聖翰、談駿豪 宜蘭報導行政院長卓榮泰下午赴三星與蘇澳勘災，關心三星蔥農損與市區居民災損情況，他強調補助會盡快到位，地方需要的大型機具也由中央統一協調，期盼延宕多時的蘇澳溪分洪工程21億預算，盼朝野共同支持。至於兩輛民車被軍車壓毀，他霸氣的說，他跟國防部長顧立雄，一人負責一部！言下之意似乎要民視 ・ 13 小時前
三重警偕超商店員再現攔阻詐騙成效 查緝取簿手及收水等多名犯嫌
記者黃秋儒／新北報導 新北市三重警分局大有派出所日前接獲轄內7-11門市店員通報，指…中華日報 ・ 22 小時前
超商店員機警阻領詐騙包裹 警循線逮3名收簿、收水手
新北市警方破獲一起詐騙案，有詐騙車手前往超商領取被害人寄出的提款卡包裹，超商店員機警拖延時間並報案，讓警方趕到現場逮人，再溯源查獲2名上游詐團成員。中天新聞網 ・ 11 小時前
鳳凰強雨襲東部！4路段落石、淹水阻路 最快明搶通
鳳凰颱風外圍環流雨勢重創花東、宜蘭，交通部公路局統計，截至12日傍晚5時30分，已有4處道路因落石、土石流或淹水阻斷交通，範圍含台8線、台9線、台9丁線與台20線部分路段，最快13日陸續搶通。中天新聞網 ・ 14 小時前
多間分店遭留負評「衛生堪慮」！業者怒告 當事人：實際體驗
高雄三民區一間火鍋店，日前有民眾在網路評論區留下2星負評，並寫下衛生堪慮，業者後來發現，原來這位民眾到他們其他的分店都留言一遍，甚至有間店已經2、3個月沒營業，也能留評論，認為他根本沒到店用餐卻在網路...華視 ・ 14 小時前
台灣之光！全球醫療保健勇奪第一名 狠甩7強國：連美國也輸了
台灣的醫療品質舉世聞名。現在有外媒報導，在全球醫療體系的最新評估指出，台灣因為有「高效、平價與普及的健保模式」，可以說是全球醫療保健冠軍，成為台灣之光，同時點出其他7個排名前列的國家。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度EBC東森新聞 ・ 21 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
蘇澳煙波飯店30輛車泡水！飯店快速應變、理賠補救 網友一面倒讚：一定再入住
受鳳凰颱風外圍環流影響，宜蘭蘇澳地區昨（11）日降下近15年來最大雨量，導致多處嚴重積水、停電及停水。位於港邊觀光熱區的「煙波大飯店蘇澳四季雙泉館」更不幸成為災情焦點，地下層遭洪水淹沒，數十輛旅客車輛受困地下停車場。煙波國際觀光集團指出，當日館內共133間房、280名旅客入住，包含4團旅行團與多名散客。飯店雖已在氣象警報發布後啟動防颱應變機制，但瞬間暴雨量仍......風傳媒 ・ 13 小時前
快訊／鳳凰加速！全台「明天11/13颱風假」機率曝
鳳凰颱風來勢洶洶，速度明顯加快，暴風圈已進入台灣陸地範圍。中央氣象署今（12）日指出，目前鳳凰以每小時約16至32公里速度，朝東北東至東北方向移動，預估今晚間將自南台灣登陸，並於深夜從台東一帶出海。三立新聞網 setn.com ・ 22 小時前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。民視 ・ 22 小時前
范姜彥豐5字開酸「說謊姊妹組」網不忍揪1關鍵 嘆：真的幼稚了
粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指與王品澔曖昧，更被爆老公賴冠儒為了事業發展選擇隱忍。對此，賴冠儒發文強調：「兩人一直都很好。」簡廷芮也發文吐露心聲，捍衛家庭。不過范姜彥豐卻不忍開酸，5字嗆「說謊姊妹組」，引發外界聯想。三立新聞網 setn.com ・ 16 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 1 天前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前