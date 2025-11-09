三重左岸人口增 學童跨區念國中

國民黨議員黃桂蘭呼籲新北市政府盡速啟動「文中七國中預定地」開發，完善三重左岸讓學童能就近入學。新北市教育局回應，將視需求再檢討設校可行性。（本報資料照片）

新北市三重左岸近年開發迅速，興穀國小周邊住宅林立、人口成長，新北市第2行政中心也即將進駐。然而，當地家長憂心孩子升上國中後必須跨區就讀。國民黨議員黃桂蘭呼籲市府盡速啟動「文中七國中預定地」開發，完善左岸教育體系，讓學童能就近入學。對此，新北市教育局回應，目前學齡人口仍偏少，現有學區容量足以容納學生，將持續關注人口變化與城市發展進度，視需求再檢討設校可行性。

黃桂蘭指出，三重左岸這幾年住宅大樓持續增加，人口穩定成長，再加上第2行政中心即將落腳，未來勢必成為三重新的行政與生活核心。不過，目前該區雖已有興穀國小，卻沒有對應的國中學校。學童升上國中後，多需跨越疏洪道前往右側的二重國中就讀，通學距離長、交通風險高，讓家長頗感不便。

她引用「變更大漢溪北都市計畫」資料指出，三重區多處學校用地仍屬「尚未開闢」狀態，其中位於頂文路周邊、面積約2.56公頃的「文中七」預定地，早被規畫為國中用地，卻閒置多年未利用。若市府未能及早規畫國中階段教育設施，未來學區勢必面臨壓力，「教育必須超前部署，讓孩子能在家附近安心上學。」

教育局表示，三重左岸地區包含頂崁里、谷王里、五谷里、德厚里及中興里等5里，目前頂崁里及中興里屬二重國中、頭前國中自由學區，其餘地區為二重國中基本學區。根據最新學齡人口推估資料，該區未來6年國中階段學齡人口約介於50至85人，整體就學需求量仍低，現有二重及頭前國中學區均能充分吸納學生，因此暫無立即設校的急迫性。

教育局強調，將密切關注第2行政中心進駐後的區域發展與住宅開發進度，並定期檢視學齡人口變化與校舍容量狀況，若未來人口快速成長或學區容量出現不足，將啟動教育設施配置檢討，確保學生就學權益不受影響。