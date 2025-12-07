三重巷弄人氣王！鍋燒意麵多達十種湯頭任選，內行必點雙倍料，用一碗麵溫暖每個勞碌的靈魂

勞碌命鍋燒意麵(三重店)近幸福戲院，但是隱藏在巷子裡，位置很低調，

幸好斗大的招牌讓人遠遠的就注意到它，因為在娘家附近，

經過了超多次，天氣轉涼又剛好想吃鍋燒麵，就來到勞碌命鍋燒意麵報到了。

即便低調隱密，勞碌命鍋燒意麵生意仍是相當好，大約12點半來訪，

也等了將近20分鐘才順利入座，外送單不停地響起，

也有不少人來外帶，看來在附近已打出口碑。

店內乾淨整潔，座位數不多，以雙人小桌為主，人多需要等或是拆桌。

勞碌命鍋燒意麵口味上蠻多的，大約有十種，最便宜是90元，有提供素食。

餐點可以客製化，加麵、雙倍料、全加等，內容物有哪些一清二楚，

推薦可以加雙倍料，基本的配料有點少。

一人一碗鍋燒麵，每個人想吃的口味都不一樣，可以互相SHARE吃到更多口味。

我的南瓜牛奶起司鍋燒要價175元，雖然貴但是用的是新鮮的南瓜，

牛奶和起司的成本也較高，重點是非常好喝。

香濃的湯頭奶味十足，配上甜甜的南瓜味，超喜歡！

鍋燒的基本配料有青菜、蛋、蝦子、蛤蠣、肉片、火鍋料等，沒有加料其實料不多，

但女生或是小孩這樣吃一碗還是會飽，只是稍微有些空虛感。

小孩的泡菜鍋燒烏龍麵，因為加了泡菜所以撈起來感覺沒那麼空虛，微辣湯頭也是不錯喝。

基本的湯鍋燒加雙倍料只要120元，沒有特別想吃其他口味的湯頭的話，

這樣點CP值最高。除了原本的配料外又多1份配料，所以料多多，

怕吃不飽還可以選擇全加，會再多一份麵。

勞碌命鍋燒意麵口味上不錯，都蠻到位的，如果想省錢又想吃飽，

推薦基本的湯鍋燒系列再加料就好，

如果不在意單價又喜歡牛奶鍋，那麼推薦南瓜牛奶起司鍋燒，

即將越來越冷，吃碗暖呼呼的鍋燒麵特別幸福。

勞碌命鍋燒意麵（三重店）

所在地址：臺灣新北市三重區三和路四段358-2號1樓

營業時間：日 一 二 五 六 11:00–15:00, 16:30–21:00

店家電話：02-8283-9617

文章來源：Irene's 食旅．時旅