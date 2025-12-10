三重巷弄麵食館，湯頭鮮甜順口再三回味，搭配精選二層肉軟嫩不柴，簡簡單單一碗麵讓你幸福感爆棚

新北三重｜高湯麵

近捷運菜寮站的重陽路巷弄中，隱藏一間特別的麵食店，

高湯麵不只是餐點的名稱，同時也是店名，可想而知高湯麵一定是其招牌。

位於巷弄中的高湯麵，巷子的寬度其實很寬敞，轉角處的大招牌，讓人不容易錯過；

近捷運站除了搭大眾交通工具前來很便利外，

旁邊就有收費停車場，開車來也十分方便。

新北三重｜高湯麵

高湯麵店內座位不算太多，喜歡自然風的朋友可坐戶外，

這種天氣不冷不熱蠻舒服的。

新北三重｜高湯麵

新北三重｜高湯麵

高湯麵的菜單，內用和外帶的菜單不同，以顏色區分，不要拿錯囉。

廣告 廣告

新北三重｜高湯麵

店內辣椒有兩款，可依喜愛挑選，加點辣又香又夠勁。

新北三重｜高湯麵

新北三重｜高湯麵

11:30不到尖峰用餐時段，不僅空位較多出餐也快，

不一會兒就全上齊了，看外帶單還不少，可見店家動作俐落快速。

新北三重｜高湯麵

調味鹹度足，可以加點店家的辣椒更夠勁；泰瑞吃完覺得偏鹹，

個人覺得還可以，如果平時吃比較清淡的話可以請店家調整一下。

新北三重｜高湯麵

新北三重｜高湯麵

與店名同名的高湯麵，看似清爽的高湯麵，實而鮮甜順口，

麵中加入二層肉、鱈魚丸等料，讓高湯麵不只是一碗單純的湯麵。

新北三重｜高湯麵

新北三重｜高湯麵

二層肉是店家精選品質較好的豬肉，柔軟沒有豬臭味，

以瘦肉為主卻不乾柴，相當不錯。

新北三重｜高湯麵

不愛吃麵的小孩選擇魯肉飯，一上桌就香氣撲鼻，

滷汁鹹香夠味，尾韻帶有一股特別的香氣，很不一樣的魯肉飯。

新北三重｜高湯麵

少了花生粉的紅油炒手，不過整體沒有太大的影響，

醬汁辣而香，滑溜的抄手皮稍厚，內餡飽滿調味足，一口一顆蠻過癮的。

新北三重｜高湯麵

新北三重｜高湯麵

餛飩湯跟紅油抄手是一樣的餛飩，餛飩湯更能吃出餛飩本身的調味，

湯頭味道清爽，加了油蔥增添不少香氣。

新北三重｜高湯麵

整齊排列的滷味，看起來就是舒服！

點了大豆乾、豆包、滷蘿蔔，高湯麵的滷味都很入味，單吃就很夠味不用另外沾醬。

豆包一咬會噴汁，白蘿蔔滷得很透，甜味足。

新北三重｜高湯麵

因為一旁放不下所以另外放的二層肉和粉腸，

跟高湯麵的二層肉是一樣的，嫩而鮮美，粉腸新鮮沒腥味，也好吃。

新北三重｜高湯麵

燙青菜是一定要來一份的，看似沒有調味的燙青菜，

實際上吃起來是很有味道的，鹹度、嫩度都剛剛好。

新北三重｜高湯麵

高湯麵不是什麼譁眾取寵的料理，簡簡單單的一碗清湯麵，

就足以讓人意猶未盡再三回味，個人最喜歡這裡的高湯麵勝於乾麵魯肉飯等，

一碗湯麵配一碟小菜，就吃得很幸福了。

高湯麵

所在地址：臺灣新北市三重區重陽路一段43巷30號1樓

營業時間：一 二 三 四 五 六 11:00–14:00, 17:00–20:00

店家電話：02-6603-9075

文章來源：Irene's 食旅．時旅