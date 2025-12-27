三重市政帝景 搶攻水岸景觀宅

在全球豪宅市場中，真正具備長期價值的關鍵，從來不只是地段繁華或環境清幽，而是能同時掌握城市機能與自然資源的「時間與場景切換力」。從紐約中央公園第一排、倫敦海德公園到東京新宿御苑，國際頂級豪宅皆遵循CBD（核心商業區）、TOD（交通導向開發）與POD（公園導向型發展）三大選址邏輯。這套全球豪宅定律，如今也在新北三重市政特區具體實現。

甲山林集團攜手曾打造北市指標豪宅「文華苑」的達欣工程，在市政特區水景公園第一排推出新案「市政帝景」，基地位於即將開發完畢、供給稀少的市政核心區，規劃兩棟巴洛克風格雙塔建築，總基地約1788坪，兼具水岸、公園與交通優勢，透過橋樑與捷運一站即可銜接台北西區門戶，形塑雙北生活圈的重要節點。

廣告 廣告

回顧台北大安森林公園周邊房市，第一排景觀住宅單價普遍比後排高出1.5至2倍，顯示永久景觀對房價的放大效應。「市政帝景」坐擁約424公頃的新北大都會公園水景綠地，規模甚至超越紐約中央公園，在同區新案多落在8、9字頭行情下，以6字頭切入市場，成為話題焦點。

市場人士指出，隨著新北第二市政中心與企業總部預計於2026年前後啟用，區域人口與就業動能將持續成長，市政特區有望迎來中期補漲，加上低首付、低總價的付款條件，讓購屋族得以較小資金進入稀有水景第一排產品。在通膨壓力持續的環境下，具備景觀、建設與機能三重條件的核心地段住宅，仍被視為資產配置的重要選項之一。