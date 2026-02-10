三重幫出手! 宏泰集團86億元得標台北101股權 布局早有淵源

台北101大樓。資料照，廖瑞祥攝



中聯信託持有的台北金融大樓公司(台北101大樓)股權公開標售順利決標，由宏泰集團旗下的呈達投資與宏泰人壽得標，得標金額每股38.72元，得標股數合計2億2220萬5095股，換算金額約86億元。此事得標人為宏泰集團，而同屬為「三重幫」的宏國集團第二代林鴻明，就曾任台北101董事長，凸顯「三重幫」與台北101大樓的淵源甚深。

此次標售的普通股合計約占台北101股權15.1%，持有人為中聯信託，並由中央存款保險公司以接管人身分辦理標售，共吸引6家投標人參與。存保公司表示，將於2月11日通知優先承購權人，並要求於3月5日下午5時前回覆是否依決標價格行使優先承購權；若未行使，或未於期限內完成簽約與價款支付，則由得標人依決標條件承購。

值得注意的是，此事得標人隸屬宏泰集團，係由「三重幫」核心人物林堉璘創辦，而「三重幫」與台北101淵源甚深，除在台北101的興建與經營中扮演關鍵角色，特別是旗下宏國集團第二代林鴻明，曾任101董事長並主導大樓開發，成功引進精品，實現轉虧為盈。

林鴻明因案去年最高法院依違反《證交法》等罪名判8年1月確定，沒收犯罪所得3億500萬元，入監後因表現良好，矯正署2/4核准假釋，已出監返家過年。林鴻明的父親是宏國集團創辦人林堉琪，母親為林謝罕見，為宏國集團第二代，他與宏泰集團現任掌門人林鴻南為堂兄弟。

業界指出，此次被認為同屬「三重幫」的宏泰集團透過公開標售機制，已正式管道取得台北101股權，對於台北101體質應有一定程度的認同。而宏泰人壽方面，近年持續調整資產配置，強化長期穩定收益來源，台北101具備地標效應、穩定租金收入與資產保值特性，符合壽險資金偏好。

