三重幫重返台北101 林鴻南砸86億標下15.1%股權、每股38.72元

中聯信託投資公司持有的15.1%台北金融大樓公司（俗稱台北101）股權公開標售案，今（10）日決標，結果由宏泰集團掌門人林鴻南旗下投資公司與人壽公司籌組的團隊得標，每股買價38.72元，只比底價38.7元高出0.02元，總交易金額86億378萬1278元。

中聯信託早在2007年就因財務惡化被金管會接管，中央存款保險公司擔任接管人，本次台北101股權標售即由中央存保委託資誠普華國際財務顧問公司辦理。根據中央存保揭露訊息，本次標售一共收到六個標單，最終由呈達投資股份有限公司及宏泰人壽籌組的團隊以每股38.72元取得2億2220萬5095股股數，顯示其他五個標單出價都不到38.72元。

由投資與人壽公司出面，著眼逾 4% 報酬率

台北101目前仍由公股居最大持股勢力，據了解，林鴻南透過旗下兩家公司砸約86億元取得15.1%股權，主要著眼於台北101每年穩定配發的現金股利，股息殖利率有4%以上，算是穩健的投資標的。

另據了解，呈達投資、宏泰人壽各以約80.65%、19.35%的出資比率參與競標，等於呈達、宏泰各出資約69.39億元、16.65億元，宏泰人壽出資較少因有保險業投資等法令規定必須遵守。

有機會在董事會占 2 席，參與台北 101 經營

中聯信託曾是三重幫在金融領域的事業，由宏國集團第二代林鴻明、林鴻道主導經營，林鴻明亦曾當過台北101董事長，倆人為林鴻南的堂哥。

林鴻南本次透過旗下公司標下台北101的15.1%股權，算是為屬於三重幫成員的宏泰集團日後有機會取得台北101兩席董監席次，三重幫重新參與台北101的經營取得入場券。

