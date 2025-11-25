三重建案「天降鋼筋」險砸傷路人 新北工務局勒令停工

社會中心／陳堯棋 嚴凱 新北報導

位於新北三重重新路上的一處建案，今天（25）上午因施工廠商不慎，竟然導致鋼筋從天而降，差點砸傷路人，引發工安疑慮。對此，新北工務局接獲檢舉後，依建築法勒令停工，並要求限期改善！

新北三重市政園區的建案，如火如荼地興建，但在進行鋼筋吊掛作業時，卻差點發生意外！民視記者陳堯棋：「這處位於三重重新路五段的施工建案，由於一旁緊鄰著捷運先嗇宮站，往來的民眾眾多，但週二一早，卻發現有鋼筋掉落在地面，差點砸傷路人，引發工安疑慮。」約1公尺長的鋼筋，掉落在工地外的人行道上，路過的民眾發文怒轟，一早起床上班，走在路上差點被嚇死，從天而降的鐵支架，也讓旁邊幾個借YOUBIKE的民眾嚇到，萬一被砸到，有可能連命都沒了。

民眾：「如果是有安全問題的話，可能會擔心。」民眾：「會(擔心)，因為是真的蠻危險，而且這邊車流也蠻多，可能騎摩托車的會被砸到。」民眾：「會有點擔心吧，就是可能施工中，可能還是要注意這種，就是可能掉落物還是什麼的，可能盡量還是要有保護措施，就是不要這麼貼近，可能就掉下來就馬上砸到行人之類的。」無論是單車騎士，還是路人都非常擔憂，必須時不時轉頭查看工地情況，因為周邊完全沒有防護措施，就怕一個不小心，鋼筋又掉下來，該怎麼辦？

新北工務局施工科長陳俊翰：「今日上午三重區重新路一處建築工地，進行鋼筋吊掛作業，因施工不慎導致鋼筋掉落至基地外，有關現場未做妥相關安全維護措施，已涉及違反建築法63條之規定，本局依建築法89條予以核處，並要求勒令停工改善」接獲檢舉後，新北工務局現已勒令廠商停工，畢竟工安問題攸關生命安全，絕對不能馬虎帶過。





