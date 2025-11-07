三重弒姊命案！長期照護母親未列遺產受益人 男懊悔稱：一時衝動

即時中心／林韋慈報導

新北市三重區昨（6）日下午發生人倫悲劇。一名陳姓男子（60歲）長年照顧9旬老母，卻遭近日從美國回來的大姊，以及與母同住的妹妹聯手排除在千萬遺產信託受益人之外，雙方為也為了房產爆發口角，他爭論時太過激動持刀砍死姊姊，55歲妹妹也遭砍受重傷，在旁的梅姓妻子為了奪刀也遭波及。警方到場後，發現陳男癱坐在地，當場將人逮捕，他犯案後表示當時太過衝動「不是故意要殺她」。

全案發生於昨日下午2時半左右，長年旅美的陳家大姊近日返台，將母親名下千萬存款辦理信託，且受益人僅填寫自己與妹妹姓名，排除弟弟與弟媳，雙方也為了房產爭執。



陳男得知遭獨漏在千萬信託外，當天下午2時許找姊妹理論，但大姊態度強硬，加上妹妹也在旁支持姊姊，雙方激烈爭吵後，陳男情緒激動，一氣之下衝去廚房拿主廚刀，朝姊妹倆揮砍，大姊左胸當場臟器外露，失去生命跡象，妹妹手腳多處刀傷，而梅妻見狀上前奪刀也慘遭劃傷手掌。



警消獲報趕抵現場，將陳男當場逮捕，同時將3人送往醫院，大姊仍於下午4時許宣告不治，另妹妹與妻子送醫包紮後無生命危險。據了解，陳男案發後表示自己當時太衝動，「不是故意要殺她」，但堅持等律師到場才開始警詢，同時太太在醫院哭喊不曉得未來該怎麼辦。三重分局表示全案依傷害及殺人罪移送新北地檢署偵辦。

