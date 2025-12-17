「三重忠孝碼頭」從早到晚都美翻 網驚：以為在墨爾本

一名網友近日分享在三重忠孝碼頭拍攝的照片和影片，由於風景美麗，讓她不禁大讚：「以為在墨爾本」。貼文曝光後，隨即掀起熱議。

忠孝碼頭的八枝色彩繽紛固定樁非常顯眼，不少攝影愛好者喜歡到此地取景拍攝。（圖／翻攝自台北旅遊網）

網友在threads分享多張三重忠孝碼頭照片和影片，只見當下風和日麗，美麗的景緻讓該名女網友讚嘆：「以為在墨爾本殊不知是三重」，網友也在貼文內附上澳洲墨爾本的照片當對比。

網友們留言大讚忠孝碼頭風景美麗。（圖／翻攝自threads）

貼文曝光後，截至目前已有6千多名網友按讚，網友們紛紛留言「三重真的河堤有夠讚～」、「三重這麼美」、「真的超推！！！！舒服到不行」、「真美」、「從小到大不知道忠孝碼頭可以拍成這樣，真厲害」。

夜景也十分美麗。（圖／中天新聞）

事實上，此處夕景絕佳，吸引不少攝影愛好者到此捕捉迷人景致，也很適合假日騎自行車出遊，忠孝碼頭的自行車道北接淡水八里自行車道，南串大台北都會公園二重環狀線，踏上單車便可一路觀賞各處風景，十分愜意。

