三重忠孝路車禍 60歲女「違規穿越馬路」被撞OHCA

新北市三重區忠孝路一段今（1/1）日晚間發生一起機車撞行人事故。事故約於晚間7時許 ，一名約60歲女性行人疑似違規穿越馬路，遭一輛機車雙載迎面撞上，行人當場倒地，失去生命徵象（OHCA）。

消防救護人員獲報後到場，立即將該名女性行人送往台北馬偕醫院緊急搶救，詳細傷勢與後續狀況仍待院方進一步說明。

警方初步了解，肇事者是一名80多歲男子騎機車載著同為80多歲的妻子，事故發生後，夫妻兩人雙雙跌倒，所幸僅有肢體擦挫傷，意識清楚，隨後由救護車送往新北市立三重醫院治療，暫無生命危險。

警方到場時，三名傷者均已送醫，現場已完成初步處置與交通疏導。至於事故發生的確切原因、行人是否違規穿越，以及機車行駛狀況與責任歸屬，仍有待警方後續調閱監視器畫面與進一步調查釐清。

